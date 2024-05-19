FT: Украина может лишиться металлургического комбината из-за мобилизации

Военные вербовщики, по данным издания, применяют двухсторонний подход. Они направляют в головной офис ArcelorMittal уведомления о призыве, которые компания обязана распространить. По словам главы отдела кадров компании в Европе Анджея Выпиха, в нескольких случаях, когда к ним подходили менеджеры по подбору персонала с бумагами о призыве, рабочие сбегали с завода и больше не возвращались. Рекрутеры также начали стоять у входа на завод по окончанию смен.