FT: Украина может лишиться металлургического комбината из-за мобилизации
Мобилизация на Украине угрожает существованию крупного сталелитейного предприятия - завода «АрселорМиттал Кривой Рог» (ArcelorMittal). Об этом заявил его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times (FT).
Места вступивших в ряды ВСУ мужчин на сталелитейных заводах занимают женщины. Менеджеры ArcelorMittal говорят, что наем большего числа работниц – это вопрос выживания для предприятия. Из 18 000 человек, составлявших коллектив завода до 2022 г., около 3500 мужчин были мобилизованы, и еще больше, вероятно, будут мобилизованы в этом году.
«Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно персонала для работы. <…> Мы говорим о существовании компании», – заявил Лонгобардо.
Пытаясь привлечь персонал, ArcelorMittal разместила по всему городу рекламные щиты с изображением женщин в оранжевых комбинезонах с лозунгами «Девчонки тут реально рулят». Таким образом руководство предприятия пытается разрушить стереотип о «мужской работе». На фабрике и раньше работали женщины, но в основном на административных должностях. Теперь они все чаще берут на себя более тяжелые физические функции.
Чтобы работать на заводе ArcelorMittal, сотрудники-мужчины по закону обязаны сначала встать на учет в военкомате, что отпугивает многих потенциальных кандидатов. Завод постоянно пополняет ряды ВСУ, причем наиболее востребованы машинисты локомотивов, электрики и механики.
Военные вербовщики, по данным издания, применяют двухсторонний подход. Они направляют в головной офис ArcelorMittal уведомления о призыве, которые компания обязана распространить. По словам главы отдела кадров компании в Европе Анджея Выпиха, в нескольких случаях, когда к ним подходили менеджеры по подбору персонала с бумагами о призыве, рабочие сбегали с завода и больше не возвращались. Рекрутеры также начали стоять у входа на завод по окончанию смен.
11 апреля Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение.