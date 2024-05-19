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FT: Украина может лишиться металлургического комбината из-за мобилизации

Ведомости

Мобилизация на Украине угрожает существованию крупного сталелитейного предприятия - завода «АрселорМиттал Кривой Рог» (ArcelorMittal). Об этом заявил его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times (FT).

Места вступивших в ряды ВСУ мужчин на сталелитейных заводах занимают женщины. Менеджеры ArcelorMittal говорят, что наем большего числа работниц – это вопрос выживания для предприятия. Из 18 000 человек, составлявших коллектив завода до 2022 г., около 3500 мужчин были мобилизованы, и еще больше, вероятно, будут мобилизованы в этом году.

«Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно персонала для работы. <…> Мы говорим о существовании компании», – заявил Лонгобардо.

Пытаясь привлечь персонал, ArcelorMittal разместила по всему городу рекламные щиты с изображением женщин в оранжевых комбинезонах с лозунгами «Девчонки тут реально рулят». Таким образом руководство предприятия пытается разрушить стереотип о «мужской работе». На фабрике и раньше работали женщины, но в основном на административных должностях. Теперь они все чаще берут на себя более тяжелые физические функции.

Чтобы работать на заводе ArcelorMittal, сотрудники-мужчины по закону обязаны сначала встать на учет в военкомате, что отпугивает многих потенциальных кандидатов. Завод постоянно пополняет ряды ВСУ, причем наиболее востребованы машинисты локомотивов, электрики и механики.

Военные вербовщики, по данным издания, применяют двухсторонний подход. Они направляют в головной офис ArcelorMittal уведомления о призыве, которые компания обязана распространить. По словам главы отдела кадров компании в Европе Анджея Выпиха, в нескольких случаях, когда к ним подходили менеджеры по подбору персонала с бумагами о призыве, рабочие сбегали с завода и больше не возвращались. Рекрутеры также начали стоять у входа на завод по окончанию смен.

11 апреля Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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