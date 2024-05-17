Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных в ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных в ВСУ. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и другие законы Украины о внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности».
«Закон подписан», – написано в карте законопроекта.
8 мая Верховная рада Украины приняла законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных в ВСУ, во втором чтении, а 10 апреля – в первом. По словам депутата украинского парламента Алексея Гончаренко, за законопроект проголосовали 279 депутатов.
Для мобилизации осужденных они должны будут дать на это согласие и пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ – дать свое согласие на принятие таких новобранцев. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, которые Зеленский утвердил 16 апреля. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяют перечень граждан, подлежащих призыву, и др.
8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.
17 мая Зеленский подписал закон об усилении ответственности за военные правонарушения, который в несколько раз повышает штрафы за уклонение от мобилизации. Кроме того, мужчин, пытающихся избежать призыва, разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения – до трех суток.