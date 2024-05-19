МВД Словакии: стрелявший в Фицо мог действовать не один
В Словакии проверяется версия о том, что стрелявший в премьер-министра страны Роберта Фицо 71-летний Юрай Цинтула мог действовать не один. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
По словам главы ведомства, основой для этой версии стал факт, что через два часа после покушения кто-то стер всю историю Цинтулы в социальной сети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), это сделал не он сам и не его жена.
Министр обороны республики Роберт Калиняк на той же пресс-конференции рассказал, что Фицо остается в тяжелом состоянии и по-прежнему сталкивается с риском осложнений, но его состояние стабилизировалось. По его словам, реакция организма на огнестрельное ранение всегда бывает очень серьезной и влечет за собой риск ряда осложнений в течение 4-5 дней.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, где проводилось выездное заседание правительства республики. Он получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Операция длилась более трех часов. 16 мая госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа сообщил, что состояние премьер-министра после операции оценивается как стабильное. На следующий день Фицо перенес еще одну операцию. 17 мая Калиняк заявил, что состояние Фицо пока не позволяет транспортировать его в больницу в Братиславе. 19 мая он подтвердил эту информацию.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что покушение на Фицо планировалось заранее, а стрелявший в него присутствовал на акции протеста в Долна-Купе, где проходило выездное заседание кабинета министров. Нападавшего задержали, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Мужчина произвел выстрелы из пистолета, у него было разрешение на оружие. В разговоре с телеканалом TA3 нападавший заявил, что не согласен с политикой правительства Фицо.