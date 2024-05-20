Испания отозвала посла в Аргентине из-за обвинений Милея в адрес жены Санчеса

Выступая на съезде испанской правой партии Vox в Мадриде, Милей упрекнул Санчеса в том, что тот не отреагировал мгновенно на расследование о коррупции в отношении его жены. Испанский суд начал расследование в апреле 2024 г. после жалобы синдиката «Чистые руки». После этого премьер-министр Испании отменил участие в общественных мероприятиях и заявил, что подумает об отставке. Спустя «пять дней размышлений», как пишет газета El Confidencial, Санчес принял решение остаться на посту. Дело в отношении жены он назвал кампанией преследования, основанной на лжи.