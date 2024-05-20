Испания отозвала посла в Аргентине из-за обвинений Милея в адрес жены Санчеса
Испания отозвала посла в Аргентине для консультаций из-за слов президента южноамериканской республики Хавьера Милея о жене премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонье Гомес. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает El Mundo.
19 мая Милей намекнул на коррумпированность Гомес. В заявлении Альбарес потребовал от президента Аргентины публичных извинений за атаку на демократические институты и нарушение дипломатических норм.
«Если этих извинений не будет, мы примем все меры, которые, по нашему мнению, необходимы для защиты нашего суверенитета и нашего достоинства», – подчеркнул глава МИД Испании.
Министр назвал слова Милея беспрецедентными, добавив, что они «превосходят любые политические и идеологические разногласия». Альбарес также отметил, что невмешательство во внутренние дела является нерушимым принципом международных отношений.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в X заявил о недопустимости нападок на членов семей политических лидеров. «Мы осуждаем и отвергаем их, особенно если они исходят от партнеров», – подчеркнул он.
Выступая на съезде испанской правой партии Vox в Мадриде, Милей упрекнул Санчеса в том, что тот не отреагировал мгновенно на расследование о коррупции в отношении его жены. Испанский суд начал расследование в апреле 2024 г. после жалобы синдиката «Чистые руки». После этого премьер-министр Испании отменил участие в общественных мероприятиях и заявил, что подумает об отставке. Спустя «пять дней размышлений», как пишет газета El Confidencial, Санчес принял решение остаться на посту. Дело в отношении жены он назвал кампанией преследования, основанной на лжи.