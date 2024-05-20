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Испания отозвала посла в Аргентине из-за обвинений Милея в адрес жены Санчеса

Ведомости

Испания отозвала посла в Аргентине для консультаций из-за слов президента южноамериканской республики Хавьера Милея о жене премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонье Гомес. Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает El Mundo.

19 мая Милей намекнул на коррумпированность Гомес. В заявлении Альбарес потребовал от президента Аргентины публичных извинений за атаку на демократические институты и нарушение дипломатических норм.

«Если этих извинений не будет, мы примем все меры, которые, по нашему мнению, необходимы для защиты нашего суверенитета и нашего достоинства», – подчеркнул глава МИД Испании.

Министр назвал слова Милея беспрецедентными, добавив, что они «превосходят любые политические и идеологические разногласия». Альбарес также отметил, что невмешательство во внутренние дела является нерушимым принципом международных отношений.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в X заявил о недопустимости нападок на членов семей политических лидеров. «Мы осуждаем и отвергаем их, особенно если они исходят от партнеров», – подчеркнул он.

Выступая на съезде испанской правой партии Vox в Мадриде, Милей упрекнул Санчеса в том, что тот не отреагировал мгновенно на расследование о коррупции в отношении его жены. Испанский суд начал расследование в апреле 2024 г. после жалобы синдиката «Чистые руки». После этого премьер-министр Испании отменил участие в общественных мероприятиях и заявил, что подумает об отставке. Спустя «пять дней размышлений», как пишет газета El Confidencial, Санчес принял решение остаться на посту. Дело в отношении жены он назвал кампанией преследования, основанной на лжи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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