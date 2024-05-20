Шойгу подтвердил готовность содействовать расследованию авиакатастрофы в Тебризе
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подтвердил готовность оказать содействие в установлении причин катастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
«Подтверждаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Э. Раиси», – заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе страны из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли. Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. В стране объявлен пятидневный траур.
Утром 20 мая Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Он отметил, что Раиси как выдающийся политик внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, а также прилагал усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.