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Шойгу подтвердил готовность содействовать расследованию авиакатастрофы в Тебризе

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подтвердил готовность оказать содействие в установлении причин катастрофы, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

«Подтверждаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Э. Раиси», – заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе страны из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли. Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. В стране объявлен пятидневный траур.

Утром 20 мая Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Он отметил, что Раиси как выдающийся политик внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном, а также прилагал усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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