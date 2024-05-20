Шойгу подтвердил готовность содействовать расследованию авиакатастрофы в Тебризе

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими государственными чиновниками совершил жесткую посадку на северо-западе страны из-за сложных погодных условий. Поисковая операция длилась более 12 часов, 20 мая общество Красного Полумесяца обнаружило место падения вертолета. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли. Тела погибших доставят в Тебриз – столицу провинции Восточный Азербайджан, где 21 мая пройдут похороны Раиси и сопровождавших его лиц. В стране объявлен пятидневный траур.