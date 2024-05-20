В «Укрэнерго» объяснили майские отключения электричества
Из-за повреждения всех крупных тепло- и электростанций на Украине отключения начались не зимой, а в мае. Об этом сообщает Telegram-канал «Укрэнерго».
«Повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. Они больше не могут производить столько же электроэнергии, как до атак. Все остальное – последствия», – пояснили в компании.
В «Укрэнерго» утверждают, что для компенсации дефицита электроэнергии пришлось обращаться к импорту и аварийной помощи из стран Европы, кроме того, вводились ограничения для промышленности.
Но с понедельника, 13 мая, из-за похолодания потребление электроэнергии начало стремительно расти: люди включили обогреватели и кондиционеры на обогрев. В то же время электростанции из-за повреждений не могли увеличить производство, и даже при максимальных объемах импорта – электроэнергии не хватает для покрытия всех потребностей. Для поддержания баланса между потреблением и производством «Укрэнерго» ввела аварийные, а затем почасовые отключения света также и для бытовых потребителей.
6 мая Национальный Банк Украины заявил об экономических рисках, связанных с разрушением энергетической инфраструктуры в стране.