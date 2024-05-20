В «Укрэнерго» объяснили майские отключения электричества

Но с понедельника, 13 мая, из-за похолодания потребление электроэнергии начало стремительно расти: люди включили обогреватели и кондиционеры на обогрев. В то же время электростанции из-за повреждений не могли увеличить производство, и даже при максимальных объемах импорта – электроэнергии не хватает для покрытия всех потребностей. Для поддержания баланса между потреблением и производством «Укрэнерго» ввела аварийные, а затем почасовые отключения света также и для бытовых потребителей.