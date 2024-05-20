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В «Укрэнерго» объяснили майские отключения электричества

Ведомости

Из-за повреждения всех крупных тепло- и электростанций на Украине отключения начались не зимой, а в мае. Об этом сообщает Telegram-канал «Укрэнерго».

«Повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции. Они больше не могут производить столько же электроэнергии, как до атак. Все остальное – последствия», – пояснили в компании. 

В «Укрэнерго» утверждают, что для компенсации дефицита электроэнергии пришлось обращаться к импорту и аварийной помощи из стран Европы, кроме того, вводились ограничения для промышленности.

Но с понедельника, 13 мая, из-за похолодания потребление электроэнергии начало стремительно расти: люди включили обогреватели и кондиционеры на обогрев. В то же время электростанции из-за повреждений не могли увеличить производство, и даже при максимальных объемах импорта – электроэнергии не хватает для покрытия всех потребностей. Для поддержания баланса между потреблением и производством «Укрэнерго» ввела аварийные, а затем почасовые отключения света также и для бытовых потребителей. 

6 мая Национальный Банк Украины заявил об экономических рисках, связанных с разрушением энергетической инфраструктуры в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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