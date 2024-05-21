Мэр Харькова сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры
Целью утренней атаки по Харькову был объект транспортной инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры», – написал он.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил, что обстрелу подверглось транспортное предприятие. О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Ночью 21 мая Терехов сообщил о взрывах в Харькове. «Общественное» сообщало, что воздушную тревогу объявляли в девяти областях Украины, включая Харьковскую.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В апреле 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты. В предыдущий раз ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины 8 мая.