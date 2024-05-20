На Украине сообщили о потере до 90% мощностей тепловых станций
Украина потеряла до 90% мощностей тепловых электростанций в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина», бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка».
По его словам, в стране работает только десятая часть станций: из 8000 МВт электроэнергии работает только 800.
«Это давно должен был сказать президент, глава правительства <...>. Ограничения будут долго. И летом будут, и потом будут, и зимой будут», – сказал Кучеренко.
Он добавил, что кардинально ситуация не изменится, поскольку специалисты не смогут быстро отремонтировать станции.
В начале мая минэнерго Украины оценило более чем в $1 млрд ущерб энергетической инфраструктуре от ударов. В основном повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В апреле 2024 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты. В предыдущий раз ВС РФ нанесли групповой удар, в том числе при помощи гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины 8 мая.