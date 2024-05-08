Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по объектам энергетики и ВПК Украины
Вооруженные силы (ВС) РФ в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики ударили по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Для группового удара были задействованы высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотники.
Цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены, подчеркнули в военном ведомстве. Там отметили, что в результате атаки снизились возможности Украины по выпуску военной продукции и переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.
Ночью и утром 8 мая украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, подконтрольном Украине городе Запорожье, а также в Полтавской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, система ПВО сработала в Киевской и Львовской областях.
Атаке подверглись объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. По данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции. В «Укрэнерго» заявили, что, в частности, был поврежден один из объектов компании в центральном регионе.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.