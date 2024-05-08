Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по объектам энергетики и ВПК Украины

Атаке подверглись объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. По данным энергохолдинга ДТЭК, серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции. В «Укрэнерго» заявили, что, в частности, был поврежден один из объектов компании в центральном регионе.