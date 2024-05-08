В Киеве и нескольких областях Украины произошли взрывы
В Киеве прозвучали взрывы, в городе и в Киевской области работает система ПВО. Об этом сообщает ТСН.
«Общественное» пишет, что ночью звуки взрывов были слышны в Харькове и в Полтавской области. Удары по Харькову подтвердил и мэр города Игорь Терехов.
Утром 8 мая взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области и подконтрольном Украине городе Запорожье. В Львовской области сработала система ПВО, сообщил председатель областной ОВА Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Глава ОВА Полтавской области Филипп Пронин утром сообщил о попадании в объект энергетической инфраструктуры.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
1 мая министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy сообщил, что на Украине в результате боевых действий повреждено 50% энергетической системы. Несмотря на масштаб разрушений, ситуация в стране остается устойчивой, добавил он.