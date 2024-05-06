На Украине сообщили о повреждении высоковольтного объекта в Сумах
В Сумах поврежден высоковольтный объект. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
Уточняется, что аварийно-восстановительные работы начались сразу после отмены воздушной тревоги. Специалисты занимаются поэтапным восстановлением энергоснабжения населения.
Кроме того, вечером 5 мая произошло отключение оборудования энергокомпании Харьковской области. По данным «Укрэнерго», его работа практически восстановлена. Возобновить энергоснабжение полностью мешают боевые действия, пояснили там.
По данным «Общественное. Новости», ночью 6 мая в Сумах прозвучало несколько взрывов. В результате без света частично остались жители Сум, Лебедина, Белополья и Ахтырки. Кроме того, после полуночи электричество пропало и в нескольких районах Харькова.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
1 мая министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy сообщил, что на Украине в результате боевых действий повреждено 50% энергетической системы. Несмотря на масштаб разрушений, ситуация в стране остается устойчивой, добавил он.