На Славянской ТЭС произошли взрывы
На Славянской ТЭС в подконтрольном Киеву районе ДНР произошло два взрыва, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Мощные и объемные взрывы прозвучали на Славянской ТЭС. На данном объекте энергетики в оккупированной части ДНР произошло два взрыва», – написал он, уточнив, что один из взрывов произошел в здании станции.
Станция, ежегодно вырабатывающая свыше 2 млрд кВтч электроэнергии, работает в режиме маневрирования, добавил он. Ранее о прилетах по станции сообщило украинское издание «Страна.ua».