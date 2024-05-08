Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в шести областях
Атаке подверглись объекты энергетики в пяти областях Украины. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. Его слова приводятся в Telegram-канале украинского ведомства.
«Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской (части области, подконтрольной Киеву. – "Ведомости"), Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», – отметил он.
Галущенко призвал украинцев экономно использовать электроэнергию, особенно утром и вечером.
Энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале сообщил, что серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции (ТЭС). Их расположение не уточняется. В «Укрэнерго» заявили, что в результате ночной атаки, в частности, был поврежден один из объектов компании в центральном регионе.
Ночью и утром 8 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, подконтрольном Украине городе Запорожье, а также в Полтавской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, система ПВО сработала в Киевской и Львовской областях.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.