Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в шести областях

Энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале сообщил, что серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции (ТЭС). Их расположение не уточняется. В «Укрэнерго» заявили, что в результате ночной атаки, в частности, был поврежден один из объектов компании в центральном регионе.