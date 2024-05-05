Минэнерго Украины оценило ущерб энергетике в $1 млрд
Последние массированные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры нанесли ущерб энергетике страны более чем на $1 млрд, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.
«На сегодняшний день речь идет о суммах убытков более чем на $1 млрд. Но атаки продолжаются, и очевидно, что ущерб будет расти», – приводит его слова минэнерго республики.
Основные повреждения в результате ударов получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии, рассказал Галущенко. Продолжаются ежедневные обстрелы различных энергообъектов «дронами, баллистикой или артиллерией», добавил он.
Министр оценил ситуацию как стабильную, но «достаточно сложную». Благодаря хорошей погоде энергосистему удается балансировать мощностями возобновляемых источников энергии, отметил он.
11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Минобороны РФ сообщило, что удары стали ответом на попытки атаковать российские объекты. «Укрэнерго» сообщило тогда о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. В Минобороны России заявляли, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Галущенко 15 апреля заявил об огромных потерях генерирующих мощностей в стране. По его словам, в стране разрушены несколько высоковольтных автотрансформаторов, а в Харькове энергопроизводство практически полностью уничтожено. 27 апреля в результате ночных атак на Украине было повреждено оборудование на энергообъектах в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.