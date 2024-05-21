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Берлин намерен одобрить план США по использованию доходов от активов РФ

Ведомости

Официальные лица Германии готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов, в основном размещенных в Европе, для обеспечения выделения $50 млрд в качестве помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

Согласие Германии, отмечает издание, может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к согласованию нового значительного по объему пакета помощи Киеву и обеспечит участие США независимо от результатов ноябрьских выборов.

Официальные лица США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты и ожидается, что оно будет основным на переговорах между министрами финансов и главами центральных банков стран «Большой семерки», которые соберутся в Стрезе (Италия) на ежегодную встречу 23 мая.

Немецкие чиновники при этом не ожидают окончательного соглашения до встречи лидеров стран «Большой семерки» 13-15 июня, а реализации предложения – до следующего года, добавили источники агентства.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.

В США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В апреле президент США Джо Байден подписал закон о конфискации замороженных российских активов. В начале мая постпреды ЕС предварительно согласовали применение доходов от российских активов для помощи Украине.

Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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