Берлин намерен одобрить план США по использованию доходов от активов РФ

Официальные лица США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты и ожидается, что оно будет основным на переговорах между министрами финансов и главами центральных банков стран «Большой семерки», которые соберутся в Стрезе (Италия) на ежегодную встречу 23 мая.