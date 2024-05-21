Берлин намерен одобрить план США по использованию доходов от активов РФ
Официальные лица Германии готовы поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов, в основном размещенных в Европе, для обеспечения выделения $50 млрд в качестве помощи Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Согласие Германии, отмечает издание, может стать решающим шагом, который приблизит Вашингтон и его союзников к согласованию нового значительного по объему пакета помощи Киеву и обеспечит участие США независимо от результатов ноябрьских выборов.
Официальные лица США и ЕС говорят, что предложение США набирает обороты и ожидается, что оно будет основным на переговорах между министрами финансов и главами центральных банков стран «Большой семерки», которые соберутся в Стрезе (Италия) на ежегодную встречу 23 мая.
Немецкие чиновники при этом не ожидают окончательного соглашения до встречи лидеров стран «Большой семерки» 13-15 июня, а реализации предложения – до следующего года, добавили источники агентства.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
В США и ЕС активно идет обсуждение возможности использования активов РФ для помощи Киеву. В апреле президент США Джо Байден подписал закон о конфискации замороженных российских активов. В начале мая постпреды ЕС предварительно согласовали применение доходов от российских активов для помощи Украине.
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.