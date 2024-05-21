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Яна Лантратова станет главой комитета по делам национальностей Госдумы

Ведомости

Яна Лантратова займет место Геннадия Семигина на посту председателя комитета по делам национальностей Госдумы. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в ГД Сергей Миронов.

«В рамках ротации глав думских комитетов фракция «Справедливая Россия – За правду» сегодня приняла решение освободить от должности председателя Комитета по делам национальностей Г.Ю. Семигина и рекомендовать на эту должность Я.В.Лантратову», – сообщил Миронов, выразив надежду, что Госдума в ближайшее время рассмотрит и поддержит решение.

Лантратова – депутат Государственный думы восьмого созыва, первый заместитель комитета по просвещению, основатель «Союза добровольцев России», секретарь президиума центрального совета партии по вопросам правовой и социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей.

Лантратова окончила Санкт-Петербургский государственный университет (2012 г.), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2019 г.), является аспирантом Московского педагогического государственного университета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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