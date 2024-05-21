Яна Лантратова станет главой комитета по делам национальностей Госдумы

«В рамках ротации глав думских комитетов фракция «Справедливая Россия – За правду» сегодня приняла решение освободить от должности председателя Комитета по делам национальностей Г.Ю. Семигина и рекомендовать на эту должность Я.В.Лантратову», – сообщил Миронов, выразив надежду, что Госдума в ближайшее время рассмотрит и поддержит решение.