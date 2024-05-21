Яна Лантратова станет главой комитета по делам национальностей Госдумы
Яна Лантратова займет место Геннадия Семигина на посту председателя комитета по делам национальностей Госдумы. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» в ГД Сергей Миронов.
«В рамках ротации глав думских комитетов фракция «Справедливая Россия – За правду» сегодня приняла решение освободить от должности председателя Комитета по делам национальностей Г.Ю. Семигина и рекомендовать на эту должность Я.В.Лантратову», – сообщил Миронов, выразив надежду, что Госдума в ближайшее время рассмотрит и поддержит решение.
Лантратова – депутат Государственный думы восьмого созыва, первый заместитель комитета по просвещению, основатель «Союза добровольцев России», секретарь президиума центрального совета партии по вопросам правовой и социальной защиты участников специальной военной операции и членов их семей.
Лантратова окончила Санкт-Петербургский государственный университет (2012 г.), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (2019 г.), является аспирантом Московского педагогического государственного университета.