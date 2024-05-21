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Цивилев не планирует менять своих заместителей в Минэнерго

Ведомости

Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что не планирует менять своих заместителей. Он сообщил об этом журналистам во время поездки в Кемерово.

Цивилев также отметил, что не будет приглашать членов своей команды из Кузбасса. Он объяснил это тем, что в регионе предстоит большая работа.

«Мне было бы намного легче, если бы они со мной поехали. Но если я начну выдергивать людей, что произойдет? Поэтому я буду работать с той командой, которая есть в Министерстве энергетики», – сказал министр (цитата по ТАСС).

14 мая Сергей Цивилев стал министром энергетики РФ, до этого он занимал должность губернатора Кузбасса. За его назначение проголосовали 375 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.

Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса был назначен председатель правительства региона Илья Середюк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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