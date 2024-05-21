Цивилев не планирует менять своих заместителей в Минэнерго
Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что не планирует менять своих заместителей. Он сообщил об этом журналистам во время поездки в Кемерово.
Цивилев также отметил, что не будет приглашать членов своей команды из Кузбасса. Он объяснил это тем, что в регионе предстоит большая работа.
«Мне было бы намного легче, если бы они со мной поехали. Но если я начну выдергивать людей, что произойдет? Поэтому я буду работать с той командой, которая есть в Министерстве энергетики», – сказал министр (цитата по ТАСС).
14 мая Сергей Цивилев стал министром энергетики РФ, до этого он занимал должность губернатора Кузбасса. За его назначение проголосовали 375 депутатов, проголосовавших против и воздержавшихся не было. Президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.
Исполняющим обязанности губернатора Кузбасса был назначен председатель правительства региона Илья Середюк.