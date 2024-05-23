Путин одобрил намерение Шумкова участвовать в выборах главы Курганской области
Президент России Владимир Путин поддержал намерение главы Курганской области Вадима Шумкова участвовать в губернаторских выборах в сентябре. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей встречи по видеоконференцсвязи.
Путин попросил Шумкова обратить внимание на здравоохранение в регионе. По его словам, «есть специальные вопросы, требующие особого внимания», «не говоря о дефиците врачей».
«Это решаемые задачи, решаемые, только нужно целенаправленно с этими проблемами поработать. А в целом, желаю удачи», – сказал президент.
Шумков вступил в должность губернатора Курганской области в 2019 г. С 2018 г. он был назначен врио главы Курганской области после ухода в отставку Алексея Кокорина. До этого Шумков был вице-губернатором Тюменской области.