Кадыров встретился с Путиным и пригласил его в Чечню

По его словам, сейчас в регионе реализуется более 500 инвестпроектов, включая строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта, железнодорожного вокзала, а также модернизацию цементного завода. Власти республики также продолжают бороться с безработицей. Кадыров отметил, что к концу 2024 г. этот показатель должен снизиться до 5% (сейчас – 7,5%).