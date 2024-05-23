Кадыров встретился с Путиным и пригласил его в Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о социально-экономической ситуации в республике. Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале.
«В Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным. Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики», – заявил Кадыров.
По его словам, сейчас в регионе реализуется более 500 инвестпроектов, включая строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта, железнодорожного вокзала, а также модернизацию цементного завода. Власти республики также продолжают бороться с безработицей. Кадыров отметил, что к концу 2024 г. этот показатель должен снизиться до 5% (сейчас – 7,5%).
Кроме того, на встрече затрагивалась тема спецоперации. По оценке Кадрова, в зоне боевых действий находится 43 500 бойцов из Чечни, включая 18 000 добровольцев. Он отметил, что за счет средств из Общественного фонда имени Ахмата Кадырова приобретено 1693 единицы спецавтотранспорта, также ежедневно закупается около 100 квадрокоптеров. Более того, фонд оказывает помощь раненым и семьям погибших.
В заключение Кадыров заявил, что пригласил Путина посетить Чечню.
В Кремле о новой встрече Путина с Кадыровым не сообщали. Согласно данным на сайте Кремля, в предыдущий раз президент говорил с Кадыровым лично 23 февраля. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона и вклад республики в спецоперацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что глава государства продолжает работать по региональной тематике. 22 мая Путин провел встречу по видеосвязи с губернаторами Липецкой и Курганской областей Игорем Артамоновым и Вадимом Шумковым, сообщается на сайте Кремля.