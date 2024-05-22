Путин поддержал выдвижение Артамонова на выборы в Липецкой области

Артамонов руководит Липецкой областью с 2018 г. Срок его губернаторских полномочий истекает в 2024 г. До этого с 1992 г. работал на различных должностях в Сбербанке. В июне 2013 г. был назначен на должность вице-президента Сбербанка – председателя Среднерусского банка.