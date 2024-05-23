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Песков назвал выборы в Великобритании внутренним делом страны

Ведомости

Досрочные выборы в Великобритании не повлияют на двусторонние отношения страны с Россией. РФ не собирается в них вмешиваться, это внутренне дело страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас практически невозможно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались бы трезвым подходом к перспективам наших двусторонних отношений. Все политические силы погружены в пучину такой дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране», – считает Песков.

Представитель Кремля также назвал предстоящие выборы внутренним делом страны, в которые Россия не собирается вмешиваться – как и в выборы других стран.

«Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе Великобритании, и не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля. Он получил соответствующую санкцию короля Карла III на роспуск парламента 30 мая.

Последние всеобщие парламентские выборы в Великобритании проходили 12 декабря 2019 г., победу на них одержала консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном, получив 365 мест из 650 в палате общин, что позволило им сформировать правительство большинства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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