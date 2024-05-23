Песков назвал выборы в Великобритании внутренним делом страны
Досрочные выборы в Великобритании не повлияют на двусторонние отношения страны с Россией. РФ не собирается в них вмешиваться, это внутренне дело страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас практически невозможно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались бы трезвым подходом к перспективам наших двусторонних отношений. Все политические силы погружены в пучину такой дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране», – считает Песков.
Представитель Кремля также назвал предстоящие выборы внутренним делом страны, в которые Россия не собирается вмешиваться – как и в выборы других стран.
«Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе Великобритании, и не терпим, когда это делают другие страны, в том числе Великобритания», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля. Он получил соответствующую санкцию короля Карла III на роспуск парламента 30 мая.
Последние всеобщие парламентские выборы в Великобритании проходили 12 декабря 2019 г., победу на них одержала консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном, получив 365 мест из 650 в палате общин, что позволило им сформировать правительство большинства.