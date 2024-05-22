Риши Сунак решил назначить парламентские выборы в Британии уже на 4 июля

Риши Сунак решил назначить парламентские выборы в Британии уже на 4 июляНо его Консервативная партия значительно отстает по опросам от лейбористов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 22 мая, что следующие выборы в палату общин (нижнюю палату парламента) в Соединенном Королевстве пройдут уже 4 июля, сообщает The Guardian. Для этого он получил соответствующую санкцию короля Карла III на роспуск парламента, что произойдет 30 мая.
«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее», – сказал Сунак в своей речи под проливным крыльцом около здания Даунинг стрит-10. Он заверил, что гордится достижениями его правительства, и заявил о намерении бороться «за каждый голос».
Среди успехов, которые Сунак выделил в работе правительству Консервативной партии, – способность справиться с инфляцией, снижение налогов для инвесторов и увеличение государственной пенсии на 900 фунтов. Согласно официальным данным, в апреле 2024 г. инфляция снизилась с мартовских 3,2% до 2,3%, а ВВП страны в период с января по март вырос больше того, что прогнозировали аналитики, – на 0,6% вместо 0,4%. Это позволило говорить о том, что Британия перестала находится в рецессии.
При этом Сунак сделал акцент в своей речи и на том, что у его правительства есть «четкий план» по дальнейшему развитию страны, в отличие от главных конкурентов – Лейбористской партии. «Я не знаю, что они предлагают, и, честно говоря, я не думаю, что вы тоже», – сказал он.
Согласно законодательству, Сунак должен был назначить следующие выборы не позднее 28 января 2025 г. Слухи о скором назначении выборов появились в британской прессе с утра 22 мая после того, как министры стали отменять мероприятия и переносить зарубежные поездки в пользу участия в заседании правительства, после которого и выступил премьер.
2 мая в Британии прошли региональные выборы, в в результате которых тори утратили 474 мест из имевшихся ранее в их распоряжении 989 мест. После этого Сунак впервые допустил, что находящаяся с 2010 г. у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах.
Согласно последнему апрельскому опросу компании Ipsos, рейтинг правящих в стране консерваторов опустился до рекордно низких с 1978 г. 19%, а их главные оппоненты – лейбористы – набирают 44%, пишет The Independent. Последний опрос YouGov, который проводился 15-16 мая, фиксировал у лейбористов 47% популярности, а у консерваторов – 20%. На третьем месте с показателями около 10% располагается правопопулистская партия «Реформировать Соединенное Королевство» (бывшая партия Brexit). Личный рейтинг одобрения Сунака весной 2024 г. оказался на худшем уровне за всю историю опросов Ipsos.
Последние парламентские выборы прошли в Великобритании в 2019 г. На них Консервативная партия набрала 43,6%, лейбористы – 32,2%. После этого лидеры консерваторов несколько раз оказывались в резонансных скандалах. В сентябре 2022 г. Борис Джонсон подал в отставку из-за секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже до двух мужчин. За месяц до этого он с трудом избежал вотума недоверия, который ему хотели предъявить из-за участия в вечеринках на Даунинг-стрит вопреки жесточайшему локдауну. Сменившая его Лиз Трасс подала в отставку спустя полтора месяца из-за экономических просчетов.
Выборы так или иначе должны были состояться в ближайшие несколько месяцев, но консерваторы тянули с назначением даты, рассчитывая повысить свои шансы у электората, говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Елена Харитонова. Она заметила, что в речи об объявлении даты выборов Сунак подчеркнул именно нынешнюю стабилизацию экономики. «Очевидно, что премьер дожидался выхода обновленной экономической статистики, чтобы назначить дату. А то, что показатели годовой инфляции улучшатся, несложно было предсказать, учитывая статистику инфляции по месяцам за прошлый год», – объясняет Харитонова.
Тем не менее, продолжает эксперт, согласно всем опросам общественного мнения, у Консервативной партии сейчас рейтинги низкие. Более того, считает Харитонова, ожидается, что консерваторы, скорее всего, потеряют парламентское большинство. «Граждане устали от затянувшегося пребывания тори у власти и недовольны результатами работы правительства, поэтому прогнозы для партии негативные, и вряд ли хорошая экономическая статистика предоставит им существенное преимущество», – говорит эксперт.
При этом стоит учитывать, отмечает Харитонова, что в последние годы лояльность избирателей относительно конкретной партии снижается, и они все чаще меняют свой выбор в последний момент. «Граждане планируют отдать свои голоса лейбористам не из-за высокой популярности их идей или личной харизмы лидера этой партии Кира Стармера, а, в первую очередь, в связи с низкой популярностью Консервативной партии. Поэтому ситуация остается неустойчивой, и полной гарантии победы у лейбористов пока все же нет», – полагает эксперт.
Главная причина объявления досрочных выборов – угроза вотума недоверия Сунаку от оппозиционных тори в палате общин после местных выборов, когда консерваторы потеряли половину мест, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, в британском политическом обществе уже велись дискуссии о том, что для преломления ситуации в положительную сторону консерваторам необходима смена лидера. Вероятно, чтобы это не стало реальностью, был выбран вариант досрочных выборов.
«Существенных эффектов от экономической политики Сунака не предвидится, как и миграционная сделка с Руандой особого эффекта до конца года не даст. Поэтому ждать [Сунаку] нечего, и нужно идти на выборы сейчас», – говорит аналитик. По итогам выборов консерваторы рискуют получить фракцию численностью в три с половиной раза меньше, но их может спасти использование мажоритарной избирательной системы. «Спасет их и место в партийной системе», – полагает Шеин.
При этом, по словам эксперта, лейбористы сейчас имеют во главе весьма бледного для избирателя и не разбирающегося во внешней политике Кима Стармера, но даже это не мешает им лидировать в опросах. «Шанс консерваторам на победу может дать разве что некое чудо, вроде внезапного скандала внутри лейбористов, например, по арабо-израильскому конфликту, по которому партия разделена», – заключает Шеин.