Риши Сунак решил назначить парламентские выборы в Британии уже на 4 июля

Последние парламентские выборы прошли в Великобритании в 2019 г. На них Консервативная партия набрала 43,6%, лейбористы – 32,2%. После этого лидеры консерваторов несколько раз оказывались в резонансных скандалах. В сентябре 2022 г. Борис Джонсон подал в отставку из-за секс-скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже до двух мужчин. За месяц до этого он с трудом избежал вотума недоверия, который ему хотели предъявить из-за участия в вечеринках на Даунинг-стрит вопреки жесточайшему локдауну. Сменившая его Лиз Трасс подала в отставку спустя полтора месяца из-за экономических просчетов.