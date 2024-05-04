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Правящие в Великобритании консерваторы потеряли половину мандатов на выборах

Ведомости

Правящая в Великобритании консервативная партия столкнулась с одним из худших результатов на местных выборах за 40 лет, в то время как лейбористская партия добилась впечатляющих успехов в Англии и Уэльсе, что позволит обеспечить ей победу на всеобщих выборах, пишет The Guardian.

На выборах 2 мая избирались более 2600 членов 107 местных советов, комиссаров полиции и мэров нескольких городов. К 4 мая, по данным BBC, известны результаты в 106 из 107 советов. Лейбористская партия по итогам голосования приобрела 185 новых мест, сейчас из 2600 ей принадлежит 1128. 105 новых мест у партии «Либеральные демократы» (всего – 520 кресел). Консервативная партия Великобритании утратила 508 мест и осталась с 472 мандатами.

Результаты первых пяти из 14 избирательных округов Лондона показывают, что действующий мэр столицы Садик Хан опережает свою соперницу-консерватора Сьюзен Холл, пишет Bloomberg. В случае победы он станет главой Лондона в третий раз.

4 марта издание The Independent со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos сообщило, что поддержка консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком достигла самого низкого уровня за более чем 40 лет. Поддержка консерваторов составляет 20% – это минимум с 1978 г., отметили в Ipsos. В то же время рейтинг лейбористов упал до 47% с 49% в январе. Либерал-демократов поддерживают 9% избирателей, Партию зеленых и партию «Реформировать Соединенное Королевство» поддерживают по 8% опрошенных – вдвое больше, чем в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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