Правящие в Великобритании консерваторы потеряли половину мандатов на выборах
Правящая в Великобритании консервативная партия столкнулась с одним из худших результатов на местных выборах за 40 лет, в то время как лейбористская партия добилась впечатляющих успехов в Англии и Уэльсе, что позволит обеспечить ей победу на всеобщих выборах, пишет The Guardian.
На выборах 2 мая избирались более 2600 членов 107 местных советов, комиссаров полиции и мэров нескольких городов. К 4 мая, по данным BBC, известны результаты в 106 из 107 советов. Лейбористская партия по итогам голосования приобрела 185 новых мест, сейчас из 2600 ей принадлежит 1128. 105 новых мест у партии «Либеральные демократы» (всего – 520 кресел). Консервативная партия Великобритании утратила 508 мест и осталась с 472 мандатами.
Результаты первых пяти из 14 избирательных округов Лондона показывают, что действующий мэр столицы Садик Хан опережает свою соперницу-консерватора Сьюзен Холл, пишет Bloomberg. В случае победы он станет главой Лондона в третий раз.
4 марта издание The Independent со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos сообщило, что поддержка консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком достигла самого низкого уровня за более чем 40 лет. Поддержка консерваторов составляет 20% – это минимум с 1978 г., отметили в Ipsos. В то же время рейтинг лейбористов упал до 47% с 49% в январе. Либерал-демократов поддерживают 9% избирателей, Партию зеленых и партию «Реформировать Соединенное Королевство» поддерживают по 8% опрошенных – вдвое больше, чем в январе.