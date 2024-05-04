Правящие в Великобритании консерваторы потеряли половину мандатов на выборах

4 марта издание The Independent со ссылкой на опрос исследовательской компании Ipsos сообщило, что поддержка консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком достигла самого низкого уровня за более чем 40 лет. Поддержка консерваторов составляет 20% – это минимум с 1978 г., отметили в Ipsos. В то же время рейтинг лейбористов упал до 47% с 49% в январе. Либерал-демократов поддерживают 9% избирателей, Партию зеленых и партию «Реформировать Соединенное Королевство» поддерживают по 8% опрошенных – вдвое больше, чем в январе.