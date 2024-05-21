Сунак заявил о «дне позора» для Британии из-за скандала с зараженной кровью
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал 20 мая «днем позора» из-за опубликованного доклада с итогами расследования заражений ВИЧ и гепатитом пациентов после переливания крови в 1970-х. Заявление премьера опубликовано на сайте правительства королевства.
«Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад показывает, что в основе нашей жизни как нации лежит моральный провал, продолжавшийся десятилетиями», – сказал Сунак, подчеркнув, что результаты расследования должны потрясти британцев до глубины души.
Премьер отметил, что власти скрывали большую часть правды, чтобы «сохранить лицо и сэкономить средства». По его словам, более 3000 человек умерли, так и не увидев привлечения виновных к ответственности и не услышав извинений.
После этого Сунак принес извинения жертвам и их семьям за провал в политике в области переливания крови, за неспособность государства и медицинских работников признать причиненный вред, а также за попытку скрыть произошедшее. Премьер также заявил, что власти выплатят компенсацию пострадавшим.
20 мая сэр Брайан Лэнгстафф опубликовал доклад по итогам пятилетнего расследования о заражении 30 000 пациентов гепатитом С и ВИЧ c 1970-х по 1990-е гг. из-за переливания крови и плазмы крови. По его словам, еженедельно число погибших среди них растет.
Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения и британское правительство. В отчете говорится, что катастрофы можно было «в значительной степени, хотя и не полностью, избежать», но власти Великобритании не сделали этого и врали, что люди получают лучшее доступное лечение.