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Сунак заявил о «дне позора» для Британии из-за скандала с зараженной кровью

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал 20 мая «днем позора» из-за опубликованного доклада с итогами расследования заражений ВИЧ и гепатитом пациентов после переливания крови в 1970-х. Заявление премьера опубликовано на сайте правительства королевства.

«Это день позора для британского государства. Сегодняшний доклад показывает, что в основе нашей жизни как нации лежит моральный провал, продолжавшийся десятилетиями», – сказал Сунак, подчеркнув, что результаты расследования должны потрясти британцев до глубины души.

Премьер отметил, что власти скрывали большую часть правды, чтобы «сохранить лицо и сэкономить средства». По его словам, более 3000 человек умерли, так и не увидев привлечения виновных к ответственности и не услышав извинений.

После этого Сунак принес извинения жертвам и их семьям за провал в политике в области переливания крови, за неспособность государства и медицинских работников признать причиненный вред, а также за попытку скрыть произошедшее. Премьер также заявил, что власти выплатят компенсацию пострадавшим.

20 мая сэр Брайан Лэнгстафф опубликовал доклад по итогам пятилетнего расследования о заражении 30 000 пациентов гепатитом С и ВИЧ c 1970-х по 1990-е гг. из-за переливания крови и плазмы крови. По его словам, еженедельно число погибших среди них растет.

Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения и британское правительство. В отчете говорится, что катастрофы можно было «в значительной степени, хотя и не полностью, избежать», но власти Великобритании не сделали этого и врали, что люди получают лучшее доступное лечение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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