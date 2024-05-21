Сунак заявил о «дне позора» для Британии из-за скандала с зараженной кровью

Ответственность за произошедшее Лэнгстафф возложил на сотрудников Национальной службы здравоохранения и британское правительство. В отчете говорится, что катастрофы можно было «в значительной степени, хотя и не полностью, избежать», но власти Великобритании не сделали этого и врали, что люди получают лучшее доступное лечение.