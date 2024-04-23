Сунак намерен сделать Британию самой большой оборонной державой в Европе

В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила о необходимости наращивания расходов на оборону. Если в этом году бюджетом страны предусмотрено 1,33 млрд евро на эти цели, то к 2027 г. Таллин намерен израсходовать на оборону до 5,6 млрд евро. Министр обороны Швеции Пол Йонсон тоже заявил о необходимости больше инвестировать в оборону королевства. Он заметил, что шведское перевооружение должно продолжаться, несмотря на членство в НАТО и гарантии альянса.