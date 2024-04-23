Сунак намерен сделать Британию самой большой оборонной державой в Европе
Великобритания доведет расходы на оборону до 2,5% ВВП и дополнительно инвестирует в оборону 75 млрд евро, что сделает страну самой большой оборонной державой в Европе. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает The Guardian.
По его словам, Великобритания увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 г. В течение следующих шести лет страна инвестирует дополнительно 75 млрд евро в свою оборону. Это будет полностью профинансировано без увеличения заимствований или долга.
«Сегодняшний день – поворотный момент для европейской безопасности и знаменательный момент в обороне Соединенного Королевства. Это инвестиции в британскую безопасность и британское процветание», – подчеркнул премьер-министр.
Сунак пообещал увеличить инвестиции в разработки БПЛА и создать новое инновационное агентство в области оборонных разработок. Он заверил, что реализация этого плана сделает Великобританию второй самой большой оборонной державой в НАТО и призвал делать больше для защиты страны и ее интересов.
4 апреля польское издание Rzeczpospolita сообщило, что президент Польши Анджей Дуда направил письмо лидерам государств – членов Организации Североатлантического договора, в котором предложил им увеличить расходы на оборону с 2 до 3% от ВВП.
Он отметил, что повышение расходов на оборону до 3% от ВВП является «основным шагом», который должны сделать все страны альянса в свете якобы нарастающей угрозы со стороны России. Сама Польша тратит 4% ВВП на содержание и модернизацию армии, подчеркнул президент.
В марте премьер-министр Эстонии Кая Каллас также заявила о необходимости наращивания расходов на оборону. Если в этом году бюджетом страны предусмотрено 1,33 млрд евро на эти цели, то к 2027 г. Таллин намерен израсходовать на оборону до 5,6 млрд евро. Министр обороны Швеции Пол Йонсон тоже заявил о необходимости больше инвестировать в оборону королевства. Он заметил, что шведское перевооружение должно продолжаться, несмотря на членство в НАТО и гарантии альянса.