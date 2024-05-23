Арестованный генерал Шамарин получил взятку в размере 36 млн рублей
Арестованный замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 млн руб. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По версии следствия, взятка была получена от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Ее дали с целью увеличения объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России, а также с расчетом на общее покровительство. Отмечается, что денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.
Высоков и Гришина также находятся под стражей.
Шамарин был арестован 23 мая по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. Генерал-лейтенанта ранее уже арестовывали на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК.
В 2021 г. Шамарин был назначен начальником Главного управления связи ВС РФ – заместителем начальника Генштаба. До этого он служил в Восточном военном округе, занимал должность начальника связи – заместителя начальника штаба округа по связи.