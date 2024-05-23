Арестованный генерал Шамарин получил взятку в размере 36 млн рублей

По версии следствия, взятка была получена от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Ее дали с целью увеличения объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России, а также с расчетом на общее покровительство. Отмечается, что денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.