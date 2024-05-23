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Арестованный генерал Шамарин получил взятку в размере 36 млн рублей

Ведомости

Арестованный замначальника Генштаба, начальник Главного управления связи (ГУС) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил взятку в размере 36 млн руб. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, взятка была получена от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной. Ее дали с целью увеличения объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России, а также с расчетом на общее покровительство. Отмечается, что денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Высоков и Гришина также находятся под стражей.

Шамарин был арестован 23 мая по уголовному делу о взятке в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривает 235-й гарнизонный военный суд. Генерал-лейтенанта ранее уже арестовывали на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК.

В 2021 г. Шамарин был назначен начальником Главного управления связи ВС РФ – заместителем начальника Генштаба. До этого он служил в Восточном военном округе, занимал должность начальника связи – заместителя начальника штаба округа по связи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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