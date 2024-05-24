Нетаньяху выступит в конгрессе США

Байден в интервью CNN говорил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если военные начнут операцию в Рафахе. По словам президента США, израильские войска пока не вошли в город. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон продолжит обеспечивать безопасность Израиля при помощи ПВО.