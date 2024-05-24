Нетаньяху выступит в конгрессе США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит с речью в конгрессе США. Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон, передает Reuters.
По его словам, это произойдет в ближайшее время на совместном заседании двух палат. Джонсон добавил, что это продемонстрирует «поддержку израильского правительства в период наибольшей нужды». Дата выступления не уточняется.
Reuters отмечает, что речь Нетаньяху может вызывать «еще больший гнев» демократов, которые критикуют действия Израиля в секторе Газа. Выступление израильского премьера состоится на фоне возросшей напряженности между властями Израиля и президентом США Джо Байденом, пишет агентство.
7 мая Израиль начал операцию в Рафахе и установил контроль над палестинской частью контрольно-пропускного пункта. Байден ранее отговаривал Нетаньяху от операции в Рафахе.
8 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США поставили на паузу одну поставку Израилю партии боеприпасов из-за ситуации с Рафахом. Он подчеркнул, что Израиль не должен начинать операцию, не приняв мер по защите гражданского населения.
Байден в интервью CNN говорил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если военные начнут операцию в Рафахе. По словам президента США, израильские войска пока не вошли в город. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон продолжит обеспечивать безопасность Израиля при помощи ПВО.