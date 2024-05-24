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Нетаньяху выступит в конгрессе США

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит с речью в конгрессе США. Об этом сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон, передает Reuters.

По его словам, это произойдет в ближайшее время на совместном заседании двух палат. Джонсон добавил, что это продемонстрирует «поддержку израильского правительства в период наибольшей нужды». Дата выступления не уточняется.

Reuters отмечает, что речь Нетаньяху может вызывать «еще больший гнев» демократов, которые критикуют действия Израиля в секторе Газа. Выступление израильского премьера состоится на фоне возросшей напряженности между властями Израиля и президентом США Джо Байденом, пишет агентство.

7 мая Израиль начал операцию в Рафахе и установил контроль над палестинской частью контрольно-пропускного пункта. Байден ранее отговаривал Нетаньяху от операции в Рафахе.

8 мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США поставили на паузу одну поставку Израилю партии боеприпасов из-за ситуации с Рафахом. Он подчеркнул, что Израиль не должен начинать операцию, не приняв мер по защите гражданского населения.

Байден в интервью CNN говорил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если военные начнут операцию в Рафахе. По словам президента США, израильские войска пока не вошли в город. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон продолжит обеспечивать безопасность Израиля при помощи ПВО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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