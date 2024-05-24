МИД: сообщения об ужесточении выдачи загранпаспортов за рубежом безосновательны
Сообщения ряда СМИ о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом безосновательны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными», – подчеркнула она.
Захарова напомнила, что, согласно закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», загранпаспорт не выдается гражданину, если он является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Она подчеркнула, что все документы МИД России, регулирующие вопросы выдачи загранпаспортов в диппредставительствах и консульствах РФ, содержат именно эту формулировку.
20 мая на портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа МИД РФ, утверждающий порядок выдачи загранпаспортов гражданам России за рубежом. На документ обратили внимание несколько СМИ, включая The Insider и SOTA (оба СМИ признаны иноагентами, их деятельность также признана нежелательной в РФ). В частности, The Insider писал, что МИД хочет ограничить выдачу документов гражданам в статусе подозреваемых, обвиняемых, а также тем, кто получил повестку или проходил службу в ФСБ.
Позже издание уточнило, что эти пункты были в законе и ранее, в проекте приказа меняется только наименование госуслуги. К нему добавляется уточнение, что оформление загранпаспорта осуществляется МИД России и его территориальными органами.