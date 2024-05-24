МИД: сообщения об ужесточении выдачи загранпаспортов за рубежом безосновательны

20 мая на портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа МИД РФ, утверждающий порядок выдачи загранпаспортов гражданам России за рубежом. На документ обратили внимание несколько СМИ, включая The Insider и SOTA (оба СМИ признаны иноагентами, их деятельность также признана нежелательной в РФ). В частности, The Insider писал, что МИД хочет ограничить выдачу документов гражданам в статусе подозреваемых, обвиняемых, а также тем, кто получил повестку или проходил службу в ФСБ.