«Известия»: у сотрудников с допуском к гостайне хотят проверять загранпаспорта
Работодатели в РФ могут получить право проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный депутатами «Единой России».
По словам автора законодательной инициативы – зампреда комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолия Выборного, мера поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Так, если работник не получил соответствующее разрешение, но покинул пределы РФ, это можно будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. А сам паспорт в дальнейшем будет признан недействительным.
Сейчас в России действуют три формы допуска к государственной тайне, напоминает издание. Самая высокая – у сотрудников прокуратуры, ряда армейских подразделений, силовиков и некоторых научных организаций. Затем идут состоящие в органах законодательной и исполнительной власти лица, сотрудники научно-исследовательских институтов, работники оборонных предприятий, которым доступна информация под грифом «совершенно секретно».
Первая и вторая степени доступа к гостайне предполагают ограничения на выезд сотрудника за границу на 10 и 5 лет с момента последнего допуска соответственно. Третья степень – «секретно», она практически не накладывает ограничений на сотрудника, кроме обязанности предупреждать своего нанимателя о стремлении выехать за границу.
4 августа 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. Согласно документу, россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов.