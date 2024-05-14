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«Известия»: у сотрудников с допуском к гостайне хотят проверять загранпаспорта

Ведомости

Работодатели в РФ могут получить право проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к государственной тайне, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный депутатами «Единой России».

По словам автора законодательной инициативы – зампреда комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолия Выборного, мера поможет решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Так, если работник не получил соответствующее разрешение, но покинул пределы РФ, это можно будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. А сам паспорт в дальнейшем будет признан недействительным.

Сейчас в России действуют три формы допуска к государственной тайне, напоминает издание. Самая высокая – у сотрудников прокуратуры, ряда армейских подразделений, силовиков и некоторых научных организаций. Затем идут состоящие в органах законодательной и исполнительной власти лица, сотрудники научно-исследовательских институтов, работники оборонных предприятий, которым доступна информация под грифом «совершенно секретно».

Первая и вторая степени доступа к гостайне предполагают ограничения на выезд сотрудника за границу на 10 и 5 лет с момента последнего допуска соответственно. Третья степень – «секретно», она практически не накладывает ограничений на сотрудника, кроме обязанности предупреждать своего нанимателя о стремлении выехать за границу.

4 августа 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. Согласно документу, россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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