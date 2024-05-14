«Известия»: у сотрудников с допуском к гостайне хотят проверять загранпаспорта

4 августа 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. Согласно документу, россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов.