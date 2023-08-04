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Путин изменил правила выезда за границу имеющим доступ к гостайне россиянам

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно документу, россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов. 

В законе уточняются правила допуска к гостайне, его оформления и прекращения, вводится термин «режим секретности», а также говорится о других ограничениях для тех, кто владеет секретными сведениями.

Ранее по теме: Депутатам и сенаторам можно будет запрещать выезд за границу

«Ведомости» писали, что спикеры Госдумы и Совета Федерации смогут принимать решения об ограничении на выезд из России депутатов и сенаторов, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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