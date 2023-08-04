Путин изменил правила выезда за границу имеющим доступ к гостайне россиянам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации.