Путин изменил правила выезда за границу имеющим доступ к гостайне россиянам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в законодательство о гостайне, уточняет порядок допуска к ней, а также правила выезда за границу граждан, которые имеют допуск к засекреченной информации. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, россияне, имеющие доступ к государственной тайне, теперь должны будут уведомлять о выезде за границу ФСБ и СВР. Мера касается в том числе сенаторов, депутатов Госдумы, судей, депутатов законодательных органов субъектов РФ и адвокатов.
В законе уточняются правила допуска к гостайне, его оформления и прекращения, вводится термин «режим секретности», а также говорится о других ограничениях для тех, кто владеет секретными сведениями.
«Ведомости» писали, что спикеры Госдумы и Совета Федерации смогут принимать решения об ограничении на выезд из России депутатов и сенаторов, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.