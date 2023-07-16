Депутатам и сенаторам можно будет запрещать выезд за границу

Законодательство об ограничении на выезд прежде не казалось сенаторов и депутатов, хотя де-факто в таких случаях решения и так бы принимали спикеры Совета Федерации и Госдумы, говорит зампред комитета по безопасности, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев («Единая Россия»). Сейчас депутаты имеют доступ к секретным сведениям, но по факту с такой информацией работают только единицы, а ознакомление с ней происходит по распоряжению спикера, объясняет Валеев.