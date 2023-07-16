Депутатам и сенаторам можно будет запрещать выезд за границу

Депутатам и сенаторам можно будет запрещать выезд за границуОни рискуют стать «невыездными» после ознакомления с совершенно секретными сведениями
Спикеры Госдумы и Совета Федерации смогут принимать решения об ограничении на выезд из России депутатов и сенаторов соответственно, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. Такие поправки разработал депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»). Они внесены ко второму чтению законопроекта, который предусматривает изменения законов о порядке выезда и въезда в Россию и закона о гостайне, обратили внимание «Ведомости».
Поправка уже поддержана комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Согласно ее тексту, решение об ограничении права на выезд из России осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторов принимает председатель Совета Федерации, депутатов Госдумы – председатель Госдумы.
Решения могут быть приняты и в регионах. В отношении депутатов заксобраний такое решение могут принять председатели соответствующих региональных парламентов, а глав муниципальных образований – губернаторы. Соответствующий порядок должны будут для себя разработать Совет Федерации, Госдума, законодательные собрания и главы регионов.
Кроме того, решение об ограничении права на выезд из России осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведений судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов принимается в связи с положением, которое утверждает судебный департамент при Верховном суде по согласованию с президиумом Совета судей России.
Инициатива, поправки к которой предложил Выборный, была внесена в Госдуму 13 марта 2023 г. Ее авторами стала группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В первом чтении закон был принят 24 мая. Второе чтение законопроекта запланировано на 18 июля, говорится в проекте решения совета Госдумы.
Согласно действующему законодательству гражданам России может быть временно ограничен выезд, если они имели допуск к сведениям особой важности – но не более пяти лет со дня последнего ознакомления с такими сведениями. Этот срок может продлеваться Межведомственной комиссией по защите гостайны. В законопроекте изначально была заложена норма, согласно которой решение об ограничении права на выезд других граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениям, принимается должностными лицами, наделенными соответствующими полномочиями, в порядке, который определяет правительство.
Законодательство об ограничении на выезд прежде не казалось сенаторов и депутатов, хотя де-факто в таких случаях решения и так бы принимали спикеры Совета Федерации и Госдумы, говорит зампред комитета по безопасности, один из авторов законопроекта Эрнест Валеев («Единая Россия»). Сейчас депутаты имеют доступ к секретным сведениям, но по факту с такой информацией работают только единицы, а ознакомление с ней происходит по распоряжению спикера, объясняет Валеев.
Главная же цель законопроекта – «не допустить утечки секретных сведений, и тут не важно от кого такие утечки могут произойти», утверждает единоросс. В поправке речь идет о тех депутатах и сенаторах, которые осведомлены о сведениях особой важности или секретных сведениях, заявил «Ведомостям» Выборный: никто лучше спикеров Госдумы и Совета Федерации об этом не знает. Он заверил, что «меры будут приниматься только к ограниченному числу депутатов».
Поправки нужны для минимизации рисков, в том числе политических, связанных с госбезопасностью, считает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. «Логика получения разрешений от начальства на выезд зарубеж для лиц с различным уровнем секретности универсальна, поэтому ее решили распространить и на парламентариев. Учитывая публичность работы членов Федерального собрания, они априори находятся в зоне внимания зарубежных спецслужб, и возможны любые провокации», – говорит он.
В начале года постановлением Госдумы было введено обязательное уведомление в письменной форме комиссии по мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы России, за исключением направления в служебную командировку по распоряжению спикера, напоминает он. Летом 2022 г. фракция «Единая Россия» утвердила внутреннее положение об уведомлении руководителя фракции о планируемой стране выезда, сроках и цели выезда, говорит Склянчук.
«При этом об аналогичных мерах в других фракциях не сообщалось. Впрочем, неизвестно были ли за прошедшее время нарушители введенных рекомендаций, и применялись ли к ним какие-то санкции», – отмечает эксперт.
На прошлой неделе «Ведомости» писали, что совет Госдумы стал рассматривать вопросы, помеченные грифом «для служебного пользования». Источники «Ведомостей» говорили, что это темы связанные с командировками депутатов.