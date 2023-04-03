Песков подтвердил ужесточение правил выезда чиновников за пределы России

1 февраля стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам во время спецоперации выезжать на отдых за границу. Тогда Песков утверждал, что каких-либо решений по поводу запрета на выезд российских чиновников за границу во время спецоперации сейчас нет.