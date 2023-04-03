Песков подтвердил ужесточение правил выезда чиновников за пределы России
После начала спецоперации для некоторых госслужащих и высокопоставленных сотрудников госкомпаний были ужесточены правила выезда за рубеж. Такую информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Financial Times.
«Для этого существуют более строгие правила. В каких-то случаях разработаны общие правила, а в других – принимаются решения по конкретному служащему. <...> С начала специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания», – сказал он.
По словам Пескова, решения по поводу разрешения выезда за рубеж зависят от сферы деятельности, в которой занят госслужащий. Ужесточение ограничений произошло для тех, кто работает в «чувствительных сферах» экономики, добавил Песков.
При этом, как отмечает издание, меры безопасности в разных госучреждениях различаются. В частности, в некоторых из них высокопоставленным сотрудникам разрешают выезжать за границу «в разумных пределах», в то время как другие компании просят воздержаться от поездок даже работников среднего уровня.
1 февраля стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам во время спецоперации выезжать на отдых за границу. Тогда Песков утверждал, что каких-либо решений по поводу запрета на выезд российских чиновников за границу во время спецоперации сейчас нет.
24 января по предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина были приняты поправки в ст. 31 регламента Госдумы, в соответствии с которыми депутаты нижней палаты должны уведомлять о поездках за границу руководство палаты и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах. Это требование не распространяется на случаи, когда поездка за рубеж является служебной командировкой и была организована по распоряжению председателя Госдумы.