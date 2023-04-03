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Песков подтвердил ужесточение правил выезда чиновников за пределы России

Ведомости

После начала спецоперации для некоторых госслужащих и высокопоставленных сотрудников госкомпаний были ужесточены правила выезда за рубеж. Такую информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Financial Times.

«Для этого существуют более строгие правила. В каких-то случаях разработаны общие правила, а в других – принимаются решения по конкретному служащему. <...> С начала специальной военной операции этому вопросу уделяется больше внимания», – сказал он.

По словам Пескова, решения по поводу разрешения выезда за рубеж зависят от сферы деятельности, в которой занят госслужащий. Ужесточение ограничений произошло для тех, кто работает в «чувствительных сферах» экономики, добавил Песков.

При этом, как отмечает издание, меры безопасности в разных госучреждениях различаются. В частности, в некоторых из них высокопоставленным сотрудникам разрешают выезжать за границу «в разумных пределах», в то время как другие компании просят воздержаться от поездок даже работников среднего уровня.

1 февраля стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам во время спецоперации выезжать на отдых за границу. Тогда Песков утверждал, что каких-либо решений по поводу запрета на выезд российских чиновников за границу во время спецоперации сейчас нет. 

24 января по предложению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина были приняты поправки в ст. 31 регламента Госдумы, в соответствии с которыми депутаты нижней палаты должны уведомлять о поездках за границу руководство палаты и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах. Это требование не распространяется на случаи, когда поездка за рубеж является служебной командировкой и была организована по распоряжению председателя Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных