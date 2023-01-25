Депутаты Госдумы должны предупреждать о своем отпуске за границей

После этого Старовойт потребовал рассмотреть его поведение на комиссии в облдуме, а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал его поведение «верхом цинизма». Сам же Васильев говорил, что ролик был записан для близких и не был рассчитан на широкую аудиторию. А депутата Вологодского заксобрания Дениса Довженко исключили из сторонников «Единой России», после того как он опубликовал в начале января фотографию с отдыха в Дубае. Сам депутат говорил, что он находился в отпуске, по рекомендациям врачей его ребенка нужно было вывезти к морю.