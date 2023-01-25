Депутаты Госдумы должны предупреждать о своем отпуске за границей

Депутаты Госдумы должны предупреждать о своем отпуске за границейРуководство нижней палаты парламента сможет уезжать без спроса
Депутатов Госдумы обязали уведомлять руководство палаты и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах о поездках за границу. Соответствующие поправки в регламент Госдумы были приняты на заседании 24 января по предложению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
Поправки были внесены в ст. 31 регламента Госдумы. Согласно им, депутаты, кроме членов Совета Думы, председателей комитетов и комиссий Госдумы, обязаны уведомлять в письменной форме комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах о планируемом выезде за границу, кроме служебных командировок по распоряжению председателя Госдумы. Остальные обязаны уведомлять о планируемом выезде за пределы России спикера Госдумы – этой обязанности нет только в том случае, если эта служебная командировка организована по распоряжению председателя Госдумы.
Володин предложил внести поправки в регламент в начале заседания 24 января при рассмотрении повестки нижней палаты парламента. Это рассмотрение проходило в закрытом для журналистов режиме. О предложении спикера сообщил в своем Telegram-канале депутат Михаил Матвеев (КПРФ). Один из депутатов говорит, что Володин в начале заседания сказал, что предварительно обсуждал эту идею с лидерами фракций и они ее поддержали. В том числе он предложил им изучить, кто из депутатов ездил за границу на новогодние праздники.
По словам собеседника «Ведомостей» в Госдуме, несколько депутатов, по некоторым данным, на новогодние праздники выезжали на отдых за границу.
В начале пленарного заседания все фракции это предложение поддержали, заявил руководитель думской комиссии по контролю Виктор Пинский. Коммунист Алексей Куринный спросил, почему руководители комитетов будут уведомлять спикера Госдумы, а остальные депутаты – комиссию по вопросам контроля за доходами. «Этот механизм разделяет депутатов на разные сорта», – считает Куринный. Кроме того, он поинтересовался, кого будет уведомлять о поездках спикер Володин.
«Ведомости» писали, что в марте 2022 г. депутатов Госдумы от «Единой России» неофициально обязали предупреждать руководство фракции обо всех планируемых выездах за границу. А в июне выезд за границу ужесточили для сотрудников аппарата Госдумы и помощников депутатов. При подаче заявления на отпуск они должны указывать, что «отпуск за границей не планируется». «Если указать, что отпуск за границей планируется, то, скорее всего, в отпуск не отпустят», – говорит собеседник в Госдуме.
За последний месяц было несколько резонансных ситуаций, связанных и с отдыхом региональных депутатов за границей. 24 января депутат Курской облдумы Максим Васильев сложил полномочия зампреда комитета по бюджету и налогам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. В начале года в соцсети попало видео его отдыха в Мексике.
После этого Старовойт потребовал рассмотреть его поведение на комиссии в облдуме, а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал его поведение «верхом цинизма». Сам же Васильев говорил, что ролик был записан для близких и не был рассчитан на широкую аудиторию. А депутата Вологодского заксобрания Дениса Довженко исключили из сторонников «Единой России», после того как он опубликовал в начале января фотографию с отдыха в Дубае. Сам депутат говорил, что он находился в отпуске, по рекомендациям врачей его ребенка нужно было вывезти к морю.