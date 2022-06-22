Помощникам депутатов Госдумы рекомендовали не выезжать за рубеж

Еще один собеседник в Госдуме, не подтверждая прямо запрет на выезд, говорит: «Странно в настоящее время, когда страна в такой ситуации, ездить за границу в отпуск». Он объясняет это тем, что некоторые помощники депутатов имеют доступ к закрытым документам – и логично, что нужно спрашивать разрешение на выезд. По словам этого источника, в страны ОДКБ помощники депутатов могут ездить без ограничений.