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Политика

Помощникам депутатов Госдумы рекомендовали не выезжать за рубеж

Перед подписанием заявления на отпуск им объясняют специфику геополитической ситуации
Максим Иванов Елена Мухаметшина Марина Царева
Предварительно с помощником депутата проводится беседа, в процессе которой сотрудником отдела кадров разъясняется, что сейчас сложная геополитическая ситуация и из России лучше не выезжать / Максим Стулов / Ведомости

Аппарат Госдумы ужесточил правила предоставления отпусков – помощникам депутатов рекомендовано отказаться от выездов за границу. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре собеседника на Охотном Ряду. «Ведомости» направили запрос в аппарат Госдумы.

«При подаче заявления на отпуск в отделе кадров теперь требуется вручную писать на бланке, что «отпуск за границей не планируется», – говорит один из источников «Ведомостей». Предварительно с помощником депутата проводится беседа, в процессе которой сотрудником отдела кадров разъясняется, что сейчас сложная геополитическая ситуация и из России лучше не выезжать, говорит он.

Какие могут быть последствия, если помощник депутата подпишется под тем, что выезд за границу не планируется, но после этого нарушит обещание, их не информируют, рассказывает один из помощников.

Другой источник поясняет, что прямого запрета на выезд за рубеж нет. Это действует «на уровне советов и рекомендаций и нет никаких санкций или ограничений», подчеркивает он: «Это нормальная практика, когда начальник должен быть в курсе, где подчиненный проводит отпуск».

Еще один собеседник в Госдуме, не подтверждая прямо запрет на выезд, говорит: «Странно в настоящее время, когда страна в такой ситуации, ездить за границу в отпуск». Он объясняет это тем, что некоторые помощники депутатов имеют доступ к закрытым документам – и логично, что нужно спрашивать разрешение на выезд. По словам этого источника, в страны ОДКБ помощники депутатов могут ездить без ограничений.

По закону у каждого из 450 депутатов может быть до семи штатных помощников, на Охотном Ряду обычно работает 2–3 человека, напоминает собеседник в нижней палате парламента. При этом помощники депутатов Госдумы бывают разные: одни работают по срочному трудовому договору, другие – по срочному служебному контракту, говорит юрист Антон Тимченко. «Последние относятся к федеральной госслужбе, и у таких часто есть – хотя бы номинально – доступ к охраняемой информации. Так что обосновать невыездной характер этой категории помощников можно», – рассуждает эксперт.

В остальных случаях речь будет идти о рекомендациях, полагает он. «Хоть формально они не обязательны, но будут строго соблюдаться – нарушение таких «рекомендаций» будет чревато завершением аппаратной карьеры», – считает Тимченко.

После начала специальной военной операции на Украине депутатов Госдумы от «Единой России» (во фракции состоит 325 из 450 депутатов) обязали предупреждать руководство обо всех планируемых выездах за рубеж, писали «Ведомости» 10 марта. Один из депутатов отмечал, что решение логично с учетом возможных «провокаций» за границей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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