«Единая Россия» вводит систему электронного согласования выезда депутатов за рубеж

«Единая Россия» вводит систему электронного согласования выезда депутатов за рубежПартия вводит единую с фракцией систему документооборота
Партия «Единая Россия» активизировала «взаимодействие» со своими депутатами Госдумы с помощью электронной системы документооборота. В письме, разосланном парламентариям (с ним ознакомились «Ведомости»), указано, что теперь фракция должна применять систему «Кодекс: Документооборот», используемую центральным исполкомом (ЦИК) партии. Она позволит членам фракции «оперативно взаимодействовать» со структурными подразделениями партии, а также между собой.
Программу к началу июля должны были установить все депутаты Госдумы и проинформировать об этом фракционный аппарат. Эта система, к примеру, будет использоваться для согласования выезда депутатов Госдумы за пределы РФ, «что позволит перейти к полностью бездокументарной форме согласования [заграничных поездок]», следует из партийной рассылки. Один из депутатов напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине фракция приняла решение, чтобы все выезды единороссов за рубеж согласовывались с ее руководителем – Владимиром Васильевым. Теперь система будет автоматизирована и заявки будут появляться в электронной базе партии, полагает источник в думском аппарате: «Это, с одной стороны, элемент своеобразной цифровизации, а с другой – контроля».
Ранее, напомним, секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак вступил в заочную дискуссию с членом бюро высшего совета партии, спикером Госдумы Вячеславом Володиным по поводу необходимости командировок депутатов в Донбасс. Вопрос поднимался на заседании палаты 25 мая: тогда координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев предложил Володину вместе съездить в Донбасс. «Самое главное – не быть там обременением [для охраны]», – ответил спикер Госдумы. «Мне кажется, не стоит обращать внимания на <...> заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников», – ответил на это Турчак 26 мая. Близкий к Охотному Ряду источник «Ведомостей» связывал дискуссию с тем, что не все выезды за рубеж согласовывались со спикером.
Собеседник в аппарате фракции говорит, что в переходе на электронный документооборот нет политической интриги, но есть желание, например, поберечь бумагу. Внедрение системы позволит и фракции, и ЦИК «Единой России» видеть все партийные активности депутатов, но, к примеру, не сделает открытой для «Единой России» переписку парламентариев с людьми, юрлицами и госорганами – она отражается в закрытой думской системе. Часть депутатов, прежде всего 18 членов высшего и 55 членов генсовета «Единой России», и так пользовались элементами партийной системы документооборота в течение последних полутора лет, поясняет собеседник. Например, с ее помощью можно было заочно голосовать на заседаниях этих органов «Единой России». Теперь, поскольку поле для взаимодействия партии и фракции стало шире (например, с осени 2021 г. работают пять партийных комиссий, в которые входят депутаты Госдумы), решено вовлечь в орбиту большее число людей. К примеру, в экспертном совете «Единой России» по законопроектной деятельности участвует 151 депутат, говорит собеседник в партии.
Вряд ли депутаты будут демонстрировать принципиальное неподчинение, считает политолог Алексей Чадаев, но некоторые могут не понять новинку «из-за сложностей». По словам собеседника в аппарате фракции, специально контролировать, кто перешел на систему электронного документооборота, не будут, но учтут, кто принесет заявление на выезд из РФ в бумажном виде. Нельзя сказать, что жизнь партии и фракции определяется только документооборотом, отмечает политолог Михаил Виноградов: «Все же целый ряд процессов (от согласовательных процедур до выработки формулировок) трудно регламентировать таким образом. Поэтому документооборот скорее инструмент, а будут им пользоваться или нет, говорить рано».