«Единая Россия» вводит систему электронного согласования выезда депутатов за рубеж

Собеседник в аппарате фракции говорит, что в переходе на электронный документооборот нет политической интриги, но есть желание, например, поберечь бумагу. Внедрение системы позволит и фракции, и ЦИК «Единой России» видеть все партийные активности депутатов, но, к примеру, не сделает открытой для «Единой России» переписку парламентариев с людьми, юрлицами и госорганами – она отражается в закрытой думской системе. Часть депутатов, прежде всего 18 членов высшего и 55 членов генсовета «Единой России», и так пользовались элементами партийной системы документооборота в течение последних полутора лет, поясняет собеседник. Например, с ее помощью можно было заочно голосовать на заседаниях этих органов «Единой России». Теперь, поскольку поле для взаимодействия партии и фракции стало шире (например, с осени 2021 г. работают пять партийных комиссий, в которые входят депутаты Госдумы), решено вовлечь в орбиту большее число людей. К примеру, в экспертном совете «Единой России» по законопроектной деятельности участвует 151 депутат, говорит собеседник в партии.