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Песков заявил об отсутствии решений насчет запрета на выезд чиновников за рубеж

Ведомости

Решений по поводу запрета на выезд российских чиновников за границу во время спецоперации сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

«Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время», – ответил представитель Кремля на вопрос, не планируется ли запретить выезд за границу чиновникам. Песков уточнил, что в администрации президента эта тема не обсуждается.

1 февраля стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам во время спецоперации выезжать на отдых за границу.

Ранее депутатов Госдумы обязали уведомлять руководство палаты и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах о поездках за границу. Соответствующие поправки в регламент Госдумы были приняты на заседании 24 января по предложению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

Поправки были внесены в ст. 31 регламента Госдумы. Согласно им, депутаты, кроме членов Совета Думы, председателей комитетов и комиссий Госдумы, обязаны уведомлять в письменной форме комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах о планируемом выезде за границу, кроме служебных командировок по распоряжению председателя Госдумы. Остальные обязаны уведомлять о планируемом выезде за пределы России спикера Госдумы – этой обязанности нет только в том случае, если эта служебная командировка организована по распоряжению председателя Госдумы.

Ранее по теме: Депутаты Госдумы должны предупреждать о своем отпуске за границей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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