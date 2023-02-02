Песков заявил об отсутствии решений насчет запрета на выезд чиновников за рубеж

Поправки были внесены в ст. 31 регламента Госдумы. Согласно им, депутаты, кроме членов Совета Думы, председателей комитетов и комиссий Госдумы, обязаны уведомлять в письменной форме комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах о планируемом выезде за границу, кроме служебных командировок по распоряжению председателя Госдумы. Остальные обязаны уведомлять о планируемом выезде за пределы России спикера Госдумы – этой обязанности нет только в том случае, если эта служебная командировка организована по распоряжению председателя Госдумы.