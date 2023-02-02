Песков заявил об отсутствии решений насчет запрета на выезд чиновников за рубеж
Решений по поводу запрета на выезд российских чиновников за границу во время спецоперации сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
«Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время», – ответил представитель Кремля на вопрос, не планируется ли запретить выезд за границу чиновникам. Песков уточнил, что в администрации президента эта тема не обсуждается.
1 февраля стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву с просьбой на законодательном уровне запретить российским чиновникам и депутатам во время спецоперации выезжать на отдых за границу.
Ранее депутатов Госдумы обязали уведомлять руководство палаты и комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах о поездках за границу. Соответствующие поправки в регламент Госдумы были приняты на заседании 24 января по предложению председателя нижней палаты Вячеслава Володина.
Поправки были внесены в ст. 31 регламента Госдумы. Согласно им, депутаты, кроме членов Совета Думы, председателей комитетов и комиссий Госдумы, обязаны уведомлять в письменной форме комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах о планируемом выезде за границу, кроме служебных командировок по распоряжению председателя Госдумы. Остальные обязаны уведомлять о планируемом выезде за пределы России спикера Госдумы – этой обязанности нет только в том случае, если эта служебная командировка организована по распоряжению председателя Госдумы.