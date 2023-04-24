В правительстве поддержали поправки о гостайне и выезде из страны

При этом для военнослужащих допуск к гостайне теперь может быть оформлен без их согласия. Как говорится в пояснительной записке, в 2020 г. 9,4% граждан, призванных на военные сборы, отказались от оформления допуска, отказались от этого и 34% граждан, которых привлекли к комплектованию мобилизационного людского ресурса (резервистов первой очереди). Это было связано прежде всего с нежеланием терять возможность выезжать за границу. Таким военнослужащим обычно присваивается самая простая, третья форма допуска.