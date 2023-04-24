В правительстве поддержали поправки о гостайне и выезде из страны

В правительстве поддержали поправки о гостайне и выезде из страныОни усложняют получение допуска к особо секретным сведениям
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законы о государственной тайне и порядке выезда из России, внесенных в марте группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Об этом «Ведомостям» рассказал участник заседания комиссии, прошедшего 24 апреля, и подтвердил источник в Госдуме.
Собеседник «Ведомостей» в комитете по безопасности отметил, что документ будет рассмотрен комитетом на одном из первых заседаний после депутатских каникул, которые в этом году продлятся с 24 апреля по 7 мая.
Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений, связанных с допуском и доступом к государственной тайне, с ограничением права на выезд из России граждан, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, и с обеспечением режима секретности в РФ, говорится в отзыве правительства.
Поправками вводится понятие «режим секретности», порядок его обеспечения устанавливает правительство. Также кабмин сможет издавать акты по вопросам, связанным с выездом из страны россиян, допущенных к гостайне.
Профильный закон дополняется ст. 21.2, в которой прописаны обязанности всех допущенных к гостайне: в частности, обязанность информировать о конфликте интересов – в допуске к гостайне может быть отказано при наличии зарубежных счетов или недвижимости как у самого секретоносителя, так и у его ближайших родственников.
При этом для военнослужащих допуск к гостайне теперь может быть оформлен без их согласия. Как говорится в пояснительной записке, в 2020 г. 9,4% граждан, призванных на военные сборы, отказались от оформления допуска, отказались от этого и 34% граждан, которых привлекли к комплектованию мобилизационного людского ресурса (резервистов первой очереди). Это было связано прежде всего с нежеланием терять возможность выезжать за границу. Таким военнослужащим обычно присваивается самая простая, третья форма допуска.
Как пояснили авторы инициативы, актуальность поправок связана с условиями военной операции, когда иностранные спецслужбы проявляют особый интерес к российским секретам.