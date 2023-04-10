Депутаты Госдумы уйдут на двухнедельные майские каникулы

Депутаты Госдумы уйдут на двухнедельные майские каникулыВячеслав Володин подписал распоряжение об отпусках с 24 апреля по 7 мая
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение об отпуске депутатов с 24 апреля по 7 мая. «Ведомости» ознакомились с текстом документа, выпущенного 6 апреля, его подлинность подтвердили три собеседника на Охотном Ряду.
В распоряжении спикер ссылается на ст. 28 закона о статусе сенатора и статусе депутата Госдумы и постановление палаты о распорядке работы на период с 9 января по 30 июля 2023 г. Володин предоставил оплачиваемый отпуск продолжительностью в 13 календарных дней всем депутатам, кроме Ольги Алимовой (КПРФ), которая уже использовала свое право на часть ежегодного оплачиваемого отпуска, говорится в распоряжении.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.
Также в документе отмечается, что в «исключительных случаях при необходимости исполнения депутатом Госдумы своих полномочий», в том числе в случае направления в служебную командировку, допускается отзыв депутата из отпуска с его согласия, с последующим предоставлением неиспользованной части ежегодного оплачиваемого отпуска.
Согласно плану работы Госдумы, у депутатов в апреле будет девять пленарных заседаний – в течение трех недель. Последняя пленарная неделя пройдет с 17 по 23 апреля. Традиционно после недель пленарных заседаний депутаты отправляются в регионы, от которых они были избраны.
В постановлении Госдумы о распорядке работы депутатов на период с 9 января по 30 июля 2023 г. также указано, что с 24 апреля по 7 мая планируется отпуск депутатов, затем с 8 по 14 мая – работа с избирателями, с 15 мая по 4 июня – три недели пленарных заседаний. Последние три пленарные недели депутатов в весеннюю сессию пройдут с 10 по 30 июля.
Собеседник в Госдуме говорит, что раньше депутаты в мае в отпуск не уходили, а отдыхали с середины июля по начало сентября. Но после того, как председателем Госдумы стал Володин, депутатам дают отпуск в мае, но на две недели сокращают отпуск летом.
Согласно ст. 29 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы, парламентариям ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью в 42 календарных дня. Однако в некоторых случаях отпуск может и превышать этот срок, говорится в статье.