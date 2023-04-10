Депутаты Госдумы уйдут на двухнедельные майские каникулы

В постановлении Госдумы о распорядке работы депутатов на период с 9 января по 30 июля 2023 г. также указано, что с 24 апреля по 7 мая планируется отпуск депутатов, затем с 8 по 14 мая – работа с избирателями, с 15 мая по 4 июня – три недели пленарных заседаний. Последние три пленарные недели депутатов в весеннюю сессию пройдут с 10 по 30 июля.