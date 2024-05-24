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Politico: Макрон поддержит кандидатуру экс-премьера Италии на пост главы ЕК

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на должность председателя Еврокомиссии (ЕК), сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Это первый случай, когда французский чиновник публично поддержал его кандидатуру на высшую должность в Брюсселе», – отмечает издание.

По данным газеты, Макрон уже давно намеревается поставить экс-премьера Италии во главе исполнительной ветви власти Евросоюза. Драги рассматривается как ключевой союзник Франции во внутреннем противостоянии в ЕС касательно поиска триллионов евро государственных инвестиций для того, чтобы догнать Китай и США в экономике. Бывший премьер Италии обладает достаточным авторитетом, чтобы попытаться убедить другие страны в возможности и необходимости долгосрочных инвестиций, пояснил изданию депутат Европарламента от французской партии «Возрождение» Паскаль Канфен.

Сложность заключается в том, что Драги официально не связан ни с одной крупной партией. Макрону, вероятно, придется заключить соглашение с Европейской народной партией, в которую входит действующая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Новый глава ЕК будет назначен после выборов руководителей главных институтов ЕС 6-9 июня. Один и тот же человек может занимать этот пост не более двух пятилетних сроков.

7 марта Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за выдвижение действующей главы Еврокомиссии в качестве кандидата на пост на второй срок. Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали 400 делегатов, 89 проголосовали против.

Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной в этой должности. До этого занимала посты министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, а также возглавляла минобороны ФРГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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