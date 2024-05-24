Politico: Макрон поддержит кандидатуру экс-премьера Италии на пост главы ЕК

По данным газеты, Макрон уже давно намеревается поставить экс-премьера Италии во главе исполнительной ветви власти Евросоюза. Драги рассматривается как ключевой союзник Франции во внутреннем противостоянии в ЕС касательно поиска триллионов евро государственных инвестиций для того, чтобы догнать Китай и США в экономике. Бывший премьер Италии обладает достаточным авторитетом, чтобы попытаться убедить другие страны в возможности и необходимости долгосрочных инвестиций, пояснил изданию депутат Европарламента от французской партии «Возрождение» Паскаль Канфен.