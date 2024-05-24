Politico: Макрон поддержит кандидатуру экс-премьера Италии на пост главы ЕК
Президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на должность председателя Еврокомиссии (ЕК), сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Это первый случай, когда французский чиновник публично поддержал его кандидатуру на высшую должность в Брюсселе», – отмечает издание.
По данным газеты, Макрон уже давно намеревается поставить экс-премьера Италии во главе исполнительной ветви власти Евросоюза. Драги рассматривается как ключевой союзник Франции во внутреннем противостоянии в ЕС касательно поиска триллионов евро государственных инвестиций для того, чтобы догнать Китай и США в экономике. Бывший премьер Италии обладает достаточным авторитетом, чтобы попытаться убедить другие страны в возможности и необходимости долгосрочных инвестиций, пояснил изданию депутат Европарламента от французской партии «Возрождение» Паскаль Канфен.
Сложность заключается в том, что Драги официально не связан ни с одной крупной партией. Макрону, вероятно, придется заключить соглашение с Европейской народной партией, в которую входит действующая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Новый глава ЕК будет назначен после выборов руководителей главных институтов ЕС 6-9 июня. Один и тот же человек может занимать этот пост не более двух пятилетних сроков.
7 марта Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за выдвижение действующей главы Еврокомиссии в качестве кандидата на пост на второй срок. Кандидатуру фон дер Ляйен поддержали 400 делегатов, 89 проголосовали против.
Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной в этой должности. До этого занимала посты министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, а также возглавляла минобороны ФРГ.