/ Политика

Урсулу фон дер Ляйен могут не переизбрать председателем Еврокомиссии

Список ее достижений «неоднозначен»
Глеб Мишутин
KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Урсула фон дер Ляйен может ограничиться одним сроком на посту председателя Еврокомиссии (ЕК) и не быть переизбранной после выборов Европарламента в начале июня. Об этом сообщает издание Politico. По словам его собеседников в структурах ЕС, фон дер Ляйен ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук, поэтому некоторые мелкие ошибки теперь используются против нее. Сложные отношения сложились у фон дер Ляйен и с Парижем – Франция неоднозначно относится к идее поддержать председателя Еврокомиссии на выборах.

Даже если фон дер Ляйен удастся договориться с Парижем, ей также придется беспокоиться об одобрении от обновленного Европейского парламента, в котором крайне правые популисты, вероятно, будут играть более значительную роль, чем сегодня. Кроме того, поддержка ее собственной Европейской народной партии, объединяющей правые и консервативные партии, остается вялой. Председателя ЕК выдвигает Европейский совет, куда входят главы исполнительной власти всех 27 государств – членов ЕС из числа членов набравшей большинство на выборах в Европарламент партии, а затем кандидат одобряется Европарламентом.

Сама председатель ЕК в преддверии выборов призвала европейцев защитить демократию ЕС от «друзей Путина». «Да, угроза Европе реальна. Мы не должны воспринимать ни нашу демократию, ни нашу общую Европу как нечто само собой разумеющееся. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мы должны встать на защиту демократии и Европы. <…> Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский союз изнутри, посредством процесса дезинтеграции», – заявила фон дер Ляйен, предостерегая избирателей от голосования за крайне левые или крайне правые партии. Она призвала европейцев прийти на выборы, чтобы укрепить «политический центр», – якобы Россия хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу».

Бывший помощник фон дер Ляйен Мишель Барнье считает, что послужной список фон дер Ляйен «неоднозначный». «Было допущено развитие бесполезной и опасной конфронтации между сельскохозяйственным производством и окружающей средой», – подчеркнул Барнье, имея в виду протесты фермеров из-за ужесточения экономических норм ЕС.

В последнее время, пишет Politico, наблюдалось противодействие евробюрократии политике фон дер Ляйен. Например, межпартийная инициатива в Европарламенте, в которую входила и Европейская народная партия фон дер Ляйен, юридически оспорила решение Еврокомиссии о выделении Венгрии 10 млрд евро из средств ЕС, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона в стране.

То что фон дер Ляйен не переизберут, пока рано утверждать, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. При этом даже в случае поражения действующего президента ЕК вряд ли в структурах ЕС найдется политик, который преодолеет консерватизм этого органа и предложит более конструктивный и прагматичный подход к выстраиванию отношений с Россией. ЕК, заключает Денисов, структура крайне идеологизированная, так что ждать от нее смены курса относительно России не стоит.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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