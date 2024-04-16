Урсулу фон дер Ляйен могут не переизбрать председателем Еврокомиссии

Сама председатель ЕК в преддверии выборов призвала европейцев защитить демократию ЕС от «друзей Путина». «Да, угроза Европе реальна. Мы не должны воспринимать ни нашу демократию, ни нашу общую Европу как нечто само собой разумеющееся. Сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мы должны встать на защиту демократии и Европы. <…> Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский союз изнутри, посредством процесса дезинтеграции», – заявила фон дер Ляйен, предостерегая избирателей от голосования за крайне левые или крайне правые партии. Она призвала европейцев прийти на выборы, чтобы укрепить «политический центр», – якобы Россия хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу».