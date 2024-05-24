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Нарышкин: организаторы теракта в «Крокусе» не ограничатся только им

Ведомости

Организаторы теракта в «Крокусе» не ограничатся только им, они намерены запугать население России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводит «Российская газета».

«Теракт в "Крокусе" – одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ», – сказал он.

Нарышкин добавил, что силы, которые стоят за терактом, не ограничиваются странами СНГ – их география гораздо шире. По его словам, только совместными усилиями, которые направлены на выявление и пресечение террористических угроз, Россия и страны СНГ смогут остановить террористов.

23 мая директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе». На данный момент задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников.

ФСБ совместно с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, которые содействуют расследованию, установила, что подготовку теракта, нападение и отход террористов курировали члены запрещенного в РФ «Вилаят Хорасана». После нападения террористы получили приказ двигаться к украинской границе, где для них было подготовлено «окно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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