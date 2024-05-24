Нарышкин: организаторы теракта в «Крокусе» не ограничатся только им
Организаторы теракта в «Крокусе» не ограничатся только им, они намерены запугать население России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводит «Российская газета».
«Теракт в "Крокусе" – одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ», – сказал он.
Нарышкин добавил, что силы, которые стоят за терактом, не ограничиваются странами СНГ – их география гораздо шире. По его словам, только совместными усилиями, которые направлены на выявление и пресечение террористических угроз, Россия и страны СНГ смогут остановить террористов.
23 мая директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что главное управление разведки минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокусе». На данный момент задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников.
ФСБ совместно с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном, которые содействуют расследованию, установила, что подготовку теракта, нападение и отход террористов курировали члены запрещенного в РФ «Вилаят Хорасана». После нападения террористы получили приказ двигаться к украинской границе, где для них было подготовлено «окно».