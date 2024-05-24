Нарышкин: организаторы теракта в «Крокусе» не ограничатся только им

Нарышкин добавил, что силы, которые стоят за терактом, не ограничиваются странами СНГ – их география гораздо шире. По его словам, только совместными усилиями, которые направлены на выявление и пресечение террористических угроз, Россия и страны СНГ смогут остановить террористов.