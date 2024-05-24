Около 500 военнослужащих участвуют в учениях НАТО Dacian Strike 24 в Румынии

Учения проходят с 24 по 28 мая в центре боевой подготовки «Смырдан», который находится в уезде Галаци. Учения возглавляют не только вооруженные силы Румынии, но и силы 82-й воздушно-десантной дивизии США, а также передовые бригады Франции. Кроме того, в них принимают участие ВВС Великобритании.