Около 500 военнослужащих участвуют в учениях НАТО Dacian Strike 24 в Румынии
Примерно 500 военнослужащих из Румынии и других стран НАТО участвуют в многонациональных учениях Dacian Strike 24. Об этом сообщает портал Jurnalul со ссылкой на пресс-службу минобороны Румынии.
Учения проходят с 24 по 28 мая в центре боевой подготовки «Смырдан», который находится в уезде Галаци. Учения возглавляют не только вооруженные силы Румынии, но и силы 82-й воздушно-десантной дивизии США, а также передовые бригады Франции. Кроме того, в них принимают участие ВВС Великобритании.
На данный момент кроме учений в Румынии НАТО проводит учения Steadfast Defender 2024 с 22 января по 31 мая. В них принимают участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии.
4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводит Steadfast Defender у российских границ, в альянсе не скрывают, что они всерьез готовятся к потенциальному конфликту с Россией.