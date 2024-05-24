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Около 500 военнослужащих участвуют в учениях НАТО Dacian Strike 24 в Румынии

Ведомости

Примерно 500 военнослужащих из Румынии и других стран НАТО участвуют в многонациональных учениях Dacian Strike 24. Об этом сообщает портал Jurnalul со ссылкой на пресс-службу минобороны Румынии.

Учения проходят с 24 по 28 мая в центре боевой подготовки «Смырдан», который находится в уезде Галаци. Учения возглавляют не только вооруженные силы Румынии, но и силы 82-й воздушно-десантной дивизии США, а также передовые бригады Франции. Кроме того, в них принимают участие ВВС Великобритании.

На данный момент кроме учений в Румынии НАТО проводит учения Steadfast Defender 2024 с 22 января по 31 мая. В них принимают участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводит Steadfast Defender у российских границ, в альянсе не скрывают, что они всерьез готовятся к потенциальному конфликту с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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