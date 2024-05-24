Орбан: Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО
Правительство Венгрии проводит переоценку роли страны в НАТО, потому что не хочет участвовать в военной миссии альянса на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.
По его словам, Венгрия не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. В Брюсселе ведется работа над тем, как НАТО могла бы участвовать в военных действиях, уточнил вице-премьер Венгрии.
«Венгрия выступает против этого», – подчеркнул Орбан.
Правительство Венгрии пытается определить, как страна может оставаться членом НАТО, не принимая участия в боевых действиях. Орбан заметил, что в Брюсселе знают об этом и придумали для Венгрии термин – «неучастник».
Премьер-министр Венгрии уточнил, что считает опасными рассуждения о войне в Европе и возможности отправки западных войск на Украину. Венгрия не хотела принимать участия в Первой и Второй мировых войнах. Власти страны не позволят втянуть венгров в мировую войну в третий раз, отмечал Орбан.
4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО проводит учения Steadfast Defender у российских границ, в альянсе не скрывают, что они всерьез готовятся к потенциальному конфликту с Россией.
В учениях Steadfast Defender 2024 с 22 января по 31 мая принимают участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии.
Ранее ряд зарубежных политиков заявляли о возможном прямом столкновении НАТО и РФ в случае проигрыша Украины. В декабре 2023 г. такой сценарий допускал президент США Джо Байден. Позже аналогичное заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин. Захарова сочла слова Остина безумием.