Орбан: Венгрия проводит переоценку своей роли в НАТО

По его словам, Венгрия не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь страны блока в конфликт на Украине и привести к прямому столкновению с Россией. В Брюсселе ведется работа над тем, как НАТО могла бы участвовать в военных действиях, уточнил вице-премьер Венгрии.