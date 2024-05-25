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США приняли участие в учениях Армении по предупреждению ЧС из-за ядерных угроз

Ведомости

Специалисты Агентства по уменьшению угрозы американского минобороны приняли участие в штабных учениях представителей органов государственного управления Армении, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных химическими, биологическими и ядерными факторами. Об этом сообщил Совет безопасности Армении.

«Учения проводятся в рамках борьбы с оружием массового поражения (ОМП) при координации аппарата Совета безопасности и при поддержке Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США в Армении», – говорится в сообщении.

Учения проходили с 20 по 24 мая и направлены на выявление пробелов, в том числе с точки зрения межведомственного сотрудничества, по части предупреждения ЧС из-за ядерных, химических и биологических угроз, а также могут стать основой для создания национального плана реагирования на них.

8 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван не намерен финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году. Помощник президента Юрий Ушаков говорил 6 мая, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы». Армения развивает диалог с Западом, в том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, отмечал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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