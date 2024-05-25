США приняли участие в учениях Армении по предупреждению ЧС из-за ядерных угроз
Специалисты Агентства по уменьшению угрозы американского минобороны приняли участие в штабных учениях представителей органов государственного управления Армении, ответственных за предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных химическими, биологическими и ядерными факторами. Об этом сообщил Совет безопасности Армении.
«Учения проводятся в рамках борьбы с оружием массового поражения (ОМП) при координации аппарата Совета безопасности и при поддержке Агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны США в Армении», – говорится в сообщении.
Учения проходили с 20 по 24 мая и направлены на выявление пробелов, в том числе с точки зрения межведомственного сотрудничества, по части предупреждения ЧС из-за ядерных, химических и биологических угроз, а также могут стать основой для создания национального плана реагирования на них.
8 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван не намерен финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году. Помощник президента Юрий Ушаков говорил 6 мая, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы». Армения развивает диалог с Западом, в том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, отмечал он.