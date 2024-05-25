США приняли участие в учениях Армении по предупреждению ЧС из-за ядерных угроз

8 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван не намерен финансировать деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году. Помощник президента Юрий Ушаков говорил 6 мая, что за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы». Армения развивает диалог с Западом, в том числе рассматриваются различные варианты присоединения к Евросоюзу, отмечал он.