Российские войска взяли под контроль Архангельское в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале в очередной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.
Минобороны также отмечает, что подразделения группировки войск «Центр» отразили три контратаки пехотных и механизированной бригад ВСУ около населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево в ДНР. По данным ведомства, потери ВСУ составили 410 военнослужащих, два автомобиля и три боевые бронированные машины. Во время контрбатарейной борьбы были поражены семь гаубиц, в том числе 105-мм гаубица М102 производства США.
24 мая Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. Войска поразили живую силу и технику пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны и отразили 23 контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области.