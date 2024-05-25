Российские войска взяли под контроль Архангельское в ДНР

Минобороны также отмечает, что подразделения группировки войск «Центр» отразили три контратаки пехотных и механизированной бригад ВСУ около населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево в ДНР. По данным ведомства, потери ВСУ составили 410 военнослужащих, два автомобиля и три боевые бронированные машины. Во время контрбатарейной борьбы были поражены семь гаубиц, в том числе 105-мм гаубица М102 производства США.