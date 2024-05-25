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Российские войска взяли под контроль Архангельское в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Архангельское в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале в очередной сводке.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.

Минобороны также отмечает, что подразделения группировки войск «Центр» отразили три контратаки пехотных и механизированной бригад ВСУ около населенных пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево в ДНР. По данным ведомства, потери ВСУ составили 410 военнослужащих, два автомобиля и три боевые бронированные машины. Во время контрбатарейной борьбы были поражены семь гаубиц, в том числе 105-мм гаубица М102 производства США.

24 мая Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области. Войска поразили живую силу и технику пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны и отразили 23 контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое, Липцы и Волчанск Харьковской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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