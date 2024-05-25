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Алаудинов вручил российский паспорт военнопленному ВСУ

Ведомости

Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, экс-командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вручил российский паспорт пленному военнослужащему ВСУ Александру Ананьеву. Видео вручения Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.

Алаудинов рассказал, что Ананьев попал в плен к Вооруженным силам РФ летом 2023 г., тогда спецназ «Ахмат» зашел на территорию Клещеевки в Донецкой народной республике. Ананьев сдался сам, его не стали включать в обменный фонд. Военный обратился с просьбой дать ему гражданство России к президенту Владимиру Путину.

Алаудинов вручил Ананьеву российский паспорт и заявил, что теперь военнослужащий не является пленным.

В феврале этого года первые жители Авдеевки, которая перешла под контроль России, получили российские паспорта. Официальный представитель мобильного паспортно-визового сервиса МВД РФ Ирина Волк заявила, что ведомство приняло документы на получение российских паспортов у 29 жителей Авдеевки. Сотрудники миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить документы для вступления в гражданство Российской Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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