Алаудинов вручил российский паспорт военнопленному ВСУ

В феврале этого года первые жители Авдеевки, которая перешла под контроль России, получили российские паспорта. Официальный представитель мобильного паспортно-визового сервиса МВД РФ Ирина Волк заявила, что ведомство приняло документы на получение российских паспортов у 29 жителей Авдеевки. Сотрудники миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить документы для вступления в гражданство Российской Федерации.