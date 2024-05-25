Алаудинов вручил российский паспорт военнопленному ВСУ
Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, экс-командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов вручил российский паспорт пленному военнослужащему ВСУ Александру Ананьеву. Видео вручения Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.
Алаудинов рассказал, что Ананьев попал в плен к Вооруженным силам РФ летом 2023 г., тогда спецназ «Ахмат» зашел на территорию Клещеевки в Донецкой народной республике. Ананьев сдался сам, его не стали включать в обменный фонд. Военный обратился с просьбой дать ему гражданство России к президенту Владимиру Путину.
Алаудинов вручил Ананьеву российский паспорт и заявил, что теперь военнослужащий не является пленным.
В феврале этого года первые жители Авдеевки, которая перешла под контроль России, получили российские паспорта. Официальный представитель мобильного паспортно-визового сервиса МВД РФ Ирина Волк заявила, что ведомство приняло документы на получение российских паспортов у 29 жителей Авдеевки. Сотрудники миграционного подразделения МВД по ДНР посетили людей, которые находятся в пунктах временного размещения, и помогли им оформить документы для вступления в гражданство Российской Федерации.