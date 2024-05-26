В МИД России сообщили о прерывании контактов «арктической пятерки»
Контакты «арктической пятерки», в которую входят Россия, США, Канада, Дания и Норвегия, прерваны, сообщил «РИА Новости» директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
По его словам, ранее страны обсуждали касающиеся континентального шельфа вопросы, информируя друг друга и «снимая озабоченности».
«Теперь этот механизм отсутствует – контакты по арктической тематике прерваны», – рассказал Мусихин. Он подчеркнул, что это произошло не по инициативе российской стороны, и добавил, что западные страны «добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».
14 мая агентство Reuters писало, что работа Арктического совета сильно пострадала из-за спецоперации, поскольку из восьми его членов сейчас семь входят в НАТО. В марте 2022 г. агентство писало, что Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания решили приостановить свою работу на неопределенный срок. В результате на паузе оказались треть из 130 проектов совета.
«Арктическая пятерка» действовала на основании принятой в 2008 г. Илулиссатской декларации.