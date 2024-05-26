В МИД России сообщили о прерывании контактов «арктической пятерки»

14 мая агентство Reuters писало, что работа Арктического совета сильно пострадала из-за спецоперации, поскольку из восьми его членов сейчас семь входят в НАТО. В марте 2022 г. агентство писало, что Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания решили приостановить свою работу на неопределенный срок. В результате на паузе оказались треть из 130 проектов совета.