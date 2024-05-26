В Минобороны РФ сообщили об эвакуации жителей Волчанска Харьковской области
Российские военные группировки «Север» эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Как следует из сообщения агентства, украинские военные при отступлении наносят удары по жилым домам дронами и артиллерией. Местные жители прятались в подвалах, им была оказана медицинская помощь.
25 мая глава украинской военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал в своем Telegram-канале о сложностях эвакуации жителей из Волчанска. Он уточнял, что в городе остаются около 50 человек.
В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки.