В Минобороны РФ сообщили об эвакуации жителей Волчанска Харьковской области

В мае активизировались боевые действия в Харьковской области. С 11 по 14 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль ряда населенных пунктов, в том числе Борисовки, Огурцова, Плетеневки, Пыльной, Стрелечьей, Гатища, Красного, Мороховца, Олейникова и Бугроватки.