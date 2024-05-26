Костин назвал правительство эффективным и пожелал успеха новому кабмину

Указ о назначении новых членов правительства президент России Владимир Путин подписал 14 мая после того, как кандидатуры глав ведомств были поддержаны парламентом. В тот же день глава государства провел совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным и новым составом правительства, в рамках которого он выразил надежду на то, что новые министры из числа бывших губернаторов применят свои навыки с максимальным эффектом.