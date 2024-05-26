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Костин назвал правительство эффективным и пожелал успеха новому кабмину

Ведомости

Российское правительство работает эффективно, неслучайно большинство министров и руководителей кабмина были переназначены, заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью «Фонтанке».

«У нас кабинет министров такой опытный, что даже как-то неудобно давать советы. Так держать, наверное», – сказал глава ВТБ.

Новый состав правительства Костин назвал эффективным, поскольку оно «быстрое, технократическое», хорошо реагирует на любые вопросы и справляется со своими функциями. Неслучайно, по мнению банкира, большинство министров и руководителей правительства были переназначены. Костин добавил, что желает им успеха.

Указ о назначении новых членов правительства президент России Владимир Путин подписал 14 мая после того, как кандидатуры глав ведомств были поддержаны парламентом. В тот же день глава государства провел совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным и новым составом правительства, в рамках которого он выразил надежду на то, что новые министры из числа бывших губернаторов применят свои навыки с максимальным эффектом.

17 мая Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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