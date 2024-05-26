Костин назвал правительство эффективным и пожелал успеха новому кабмину
«У нас кабинет министров такой опытный, что даже как-то неудобно давать советы. Так держать, наверное», – сказал глава ВТБ.
Новый состав правительства Костин назвал эффективным, поскольку оно «быстрое, технократическое», хорошо реагирует на любые вопросы и справляется со своими функциями. Неслучайно, по мнению банкира, большинство министров и руководителей правительства были переназначены. Костин добавил, что желает им успеха.
Указ о назначении новых членов правительства президент России Владимир Путин подписал 14 мая после того, как кандидатуры глав ведомств были поддержаны парламентом. В тот же день глава государства провел совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным и новым составом правительства, в рамках которого он выразил надежду на то, что новые министры из числа бывших губернаторов применят свои навыки с максимальным эффектом.