В правительстве окончательно распределили обязанности между вице-премьерами

В правительстве окончательно распределили обязанности между вице-премьерамиБольшинство заместителей в новом кабмине Михаила Мишустина выглядят равновесными с точки зрения полномочий
Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 17 мая, утвердил распределение обязанностей между своими замами. С этого момента формирование основной структуры правительства можно считать завершенным. С 10 мая, когда кандидатура Мишустина была внесена президентом в Госдуму, прошла неделя. Структурно (по количеству зампредов и министров) само правительство не изменилось, хотя корректировки в составе вице-премьеров указывают на то, что кабмин будет более компромиссным с точки зрения расстановки кадров.
В нем осталась почти вся команда замов Мишустина, которые пришли с ним из ФНС в 2020 г.: это Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко – руководитель аппарата правительства. Их полномочия были скорректированы. Ниже описаны некоторые изменения (более полный список обязанностей вице-премьеров – на сайте vedomosti.ru).
Оверчук продолжит заниматься международной повесткой в том же объеме. Но Российский экспортный центр (РЭЦ) из его формальной сферы ответственности перевели в сферу ответственности «промышленного» вице-премьера Дениса Мантурова, который теперь назначен первым заместителем Мишустина. Впрочем, в предыдущем составе правительства вопросы внешнеторговой деятельности и, как следствие, РЭЦ курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов – «по наследству» новому первому заму Мишустина она не перешла.
Столь же статусного «экономического» вице-премьера, каким был в прошлом правительстве Белоусов, также не появилось. Часть его полномочий перешли к куратору ТЭКа Александру Новаку – с погонами «простого зама». По сути, ему добавлен практически весь блок экономических вопросов (включая ту же внешнеторговую деятельность) и вопросов, связанных с поддержкой и регулированием бизнеса.
Чернышенко сосредоточится на вопросах образования, инноваций, туризма, реализации госполитики в сфере СМИ (в остальном за Минцифры будет отвечать Григоренко) и взаимодействии с религиозными организациями (в остальном за межнациональные отношения теперь будет отвечать Татьяна Голикова). Он теперь будет полностью отвечать за блок, «который можно назвать блоком «развития человеческого капитала», или блоком «будущего», считает политолог Григорий Добромелов: «У него молодежная политика, образование, воспитание, наука, инновации – все те сферы, в которых стране надо совершить рывок».
Григоренко передали вопросы цифрового развития и связи, внедрения искусственного интеллекта, а также цифрового преобразования госуправления (за них отвечал Чернышенко). Григоренко несколько усилился в результате перераспределения обязанностей, считает Добромелов: «Вопрос редизайна системы государственного управления, подготовки кадров и цифровизации в этой сфере, постепенного совершенствования системы госуправления, реализации регуляторной гильотины 2.0 – все эти вещи теперь в обязанностях у вице-премьера, и для этого у него есть все необходимые ресурсы». Отдали Григоренко и антимонопольную политику (ФАС взаимодействует в том числе с Минфином, который и так курирует руководитель аппарата правительства). За нее прежде отвечал Белоусов.
Покинула Белый дом Виктория Абрамченко, которая также стала вице-премьером только при Мишустине, новое ее место работы не названо. Весь ее функционал (АПК, экология, недропользование и т. д.) перешел новому вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.
[Андрей] Белоусов должен раскрыть Министерство обороны для конструктивной работы с научными центрами, с участниками экономической деятельности в широком смысле этого слова, производителями тех военно-технических изделий и тех компонентов, которые нужны для производства военной техники. Он должен раскрыть Министерство обороны для инноваций. 17 мая 2024г.
Функционал Юрия Трутнева – вице-премьера и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке – остался неизменным. Почти не изменились задачи Голиковой. Ей в подчинение от Чернышенко переданы вопросы межнациональных отношений (создание профильного министерства обсуждалось, но было принято решение, что это не является решением проблемы), но она продолжит курировать все прошлые направления деятельности. Добромелов оценивает этот блок как блок «сохранения человеческого капитала», в который входит здравоохранение в разных его аспектах, демография, социальная политика и культура.
Меняется функционал Марата Хуснуллина. Зафиксировано, что он контролирует обеспечение социально-экономического развития Республики Крым, Севастополя и новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (по словам одного из источников «Ведомостей», якобы обсуждалось создание министерства по новым территориям, но от идеи отказались). Комплексное пространственное развитие и стратегическое планирование в этой сфере также закреплены за вице-премьером, отмечает Добромелов.
Также за Хуснуллиным осталось большинство его профильных вопросов, причем не только градостроительная деятельность, жилищное строительство и ЖКХ, но и строительство дорог, а также часть регуляторики, связанной с дорожным движением. Но до вице-премьера был повышен Виталий Савельев – теперь он, а не Хуснуллин будет заниматься регулированием деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта, курировать Росавтодор и т. д. Ему отошли полномочия и от других членов правительства – к примеру, стратегии развития магистральной инфраструктуры в части транспорта (Белоусов) и др.
Наконец, в документе зафиксирована сфера полномочий Мантурова. Он будет отвечать за технологическое развитие, инновации, промышленность, развитие атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, ГОЗ и цифровизацию в курируемых отраслях. Добромелов считает, что первый вице-премьер получил главным образом статус, а в целом у него «традиционный для промышленности блок курируемых ведомств и задач». До этого Мантуров параллельно руководил также профильным министерством. Представитель правительства отметил, что новый статус и полномочия связаны с тем, что «задача по достижению технологического лидерства отражена в новом майском указе, подписанном президентом, и является одним из приоритетов деятельности кабмина».