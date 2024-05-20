В правительстве окончательно распределили обязанности между вице-премьерами

Григоренко передали вопросы цифрового развития и связи, внедрения искусственного интеллекта, а также цифрового преобразования госуправления (за них отвечал Чернышенко). Григоренко несколько усилился в результате перераспределения обязанностей, считает Добромелов: «Вопрос редизайна системы государственного управления, подготовки кадров и цифровизации в этой сфере, постепенного совершенствования системы госуправления, реализации регуляторной гильотины 2.0 – все эти вещи теперь в обязанностях у вице-премьера, и для этого у него есть все необходимые ресурсы». Отдали Григоренко и антимонопольную политику (ФАС взаимодействует в том числе с Минфином, который и так курирует руководитель аппарата правительства). За нее прежде отвечал Белоусов.